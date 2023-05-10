«Помним, любим, скорбим»: житель Бурятии собирал деньги на похороны живой девушки с ее страницы в соцсетях

Житель Бурятии пытался заработать жутковатым способом Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Бурятии пытался заработать жутковатым способом – он собирал деньги на похороны живой девушки.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Сергей (имя изменено – прим. Редакции) взломал аккаунт своей знакомой в одной из социальных сетей. Мужчина опубликовал ее фото с траурной лентой и надписью: «Помним, любим, скорбим». А в комментариях к снимку ниже добавил: «Наша доченька, помним, любим, скорбим» и номер банковской карты для перевода пожертвований.

Сколько ему удалось собрать, неизвестно. Суд признал его виновным по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности».

- Мужчине назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10 процентов, - рассказали в пресс-службе Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия.

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