Петарда попала в толпу зрителей во время празднования Дня Победы в Бурятии

Инцидентом заинтересовались в местном СК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пользователи соцсетей обсуждают инцидент, который произошел в поселке Селенгинск в Бурятии. Там при возложении цветов к памятнику в День Победы один из залпов дневного фейерверка, предположительно, пошел не по траектории, а улетел в толпу зрителей, напугав женщину и двоих детей.

- Сотрудники бригады скорой медицинской помощи сразу же осмотрели жителей, в чью сторону полетел залп. Никто серьезно не пострадал, только испачкались краской. Каких-то термических ожогов или серьезных последствий ни у кого не было обнаружено. Сразу же после осмотра людей отпустили домой, - рассказал корреспонденту КП – Иркутск глава городского поселения «Селенгинское» Владимир Бурьян.

Как сообщил Владимир Бурьян, инцидентом заинтересовались в местном СК. Следователи изъявили петарду и начали проверку. Предположительно, причиной случившегося мог стать заводской брак пиротехники.

- Администрация закупала фейерверки по договору. Если экспертиза подтвердит брак, то мы будем составлять претензию в адрес поставщика, - дополнил Владимир Бурьян.

Ранее КП-Иркутск поделилась яркими фото и видео запуска салюта, который запустили в столице Приангарья. Он продлился семь минут и стал ярким завершением праздничного дня.

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