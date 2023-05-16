Задушил и скрылся: в Братске задержали мужчину за убийство 21-летней давности

Теперь его дальнейшую судьбу определит суд. Фото: Светлана Макеева

В Иркутской области перед судом предстанет 42-летний житель Нижнеилимского района. Его обвиняют в убийстве, совершенном 21 год назад.

Как установили следователи, трагедия разыгралась в одном из домов на улице Южная в Братске. В апреле 2002 года на тот момент еще молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по какой-то причине повздорил с 60-летней матерью своей знакомой. В итоге ссора закончилась убийством. Подозреваемый задушил женщину и скрылся с места преступления.

- Поскольку убийство было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его тогда не удалось. Уголовное дело было приостановлено, - рассказали в СУ СК Иркутской области.

Однако в марте 2023 года, следователи и криминалисты, вновь вернулись к этому приостановленному уголовному делу. Специалисты провели дополнительные действия и вышли на преступника. На допросе мужчина признался в содеянном, а также рассказал все обстоятельства убийства.

Теперь его дальнейшую судьбу определят служители Фемиды. Уголовное дело уже передано в Братский городской суд.

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