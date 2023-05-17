Сибиряк лишился автомобиля "Ауди" после свидания с девушкой с сайта знакомств

Наутро молодого человека ждал неприятный сюрприз – он обнаружил, что его автомобиля нет на парковке. Фото: МВД Республики Бурятия

Свидание с сайта знакомств закончилось для жителя Улан-Удэ в отделении полиции. И для него это, в общем-то, это скорее радость! 15 мая в дежурной части ГИБДД раздался звонок.

- По улицам ездит автомобиль «Ауди». А водитель, судя по всему, сел за руль подшофе… - примерно так прозвучало сообщение для полицейских.

Через некоторое время машину нашли, когда она попала в аварию.

- Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В салоне находились две девушки – 25 и 15 лет – с признаками алкогольного опьянения, - рассказали в МВД Республики Бурятия.

Примерно в это же время в отдел полиции обратился и тот самый мужчина, свидание которого прошло не очень удачно. Он заявил, что у него угнали иномарку «Ауди». Владелец авто рассказал, что накануне он познакомился на сайте знакомств с 25-летней девушкой и пригласил ее на свидание. Однако на встречу она пришла не одна, а с 15-летней подругой. История умалчивает, какая вообще может быть дружба у взрослой женщины и подростка.

Новые знакомые решили отпраздновать встречу, немного расслабиться и выпить, разошлись по домам только поздним вечером. А уже наутро молодого человека ждал неприятный сюрприз – он обнаружил, что его автомобиля нет на парковке. Тогда и поспешил в полицию.

- Сотрудниками ГИБДД девушки доставлены в отдел полиции. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - рассказали в МВД Республики Бурятия.

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