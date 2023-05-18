Уволенный работник отеля Улан-Удэ ушел и унес с собой в отместку раковину

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Тапочки, гели и шапочки для душа, пакетики с чаем и кофе, - это обычно тащат из гостиниц туристы. А что может взять «на память» экс-персонал? Уволенный работник отеля Улан-Удэ догадался умыкнуть… раковину! Эпичная кража при этом попала на видео. Так и шел по улице, покачивая умывальником, словно пакетом.

Все произошло так: накануне в одной из гостиниц Улан-Удэ сработала кнопка тревожная кнопка. По вызову разбираться, в чем дело, приехала Росгвардия. Управляющий сообщил дежурным, что охранники гостиницы по камерам видеонаблюдения заметили, что в подвальное помещение с торца здания проник незнакомец. На кадрах видно, как через некоторое время он вышел оттуда с раковиной, затем вернулся обратно и уже вынес пьедестал для нее.

Росгвардейцы задержали вора быстро. Оказалось, что это бывший сотрудник гостиницы, которого уволили «за недобросовестное отношение к работе». Мужчина прекрасно знал, что в подвале отеля хранится много полезного в хозяйстве, в том числе и раковины. Не неновые, правда, но целые. Их некоторое время назад разобрали и отправили на ответственное хранение подальше от глаз. Видимо, из мести одну из них и решил присвоить себе обиженный работник. А, может, и не одну, только попался быстро.

- Задержанный, 42-летний улан-удэнец, был доставлен в полицию. Украденная раковина с пьедесталом, стоимостью 5 тысяч рублей, была возвращена владельцу. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, - рассказали в Управлении Росгвардии по Республике Бурятия.

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