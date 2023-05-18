Уже совсем скоро во многих школах прозвучит последний звонок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже совсем скоро во многих школах прозвучит последний звонок. В конце весны выпускники попрощаются с партой и сделают первый шаг во взрослую жизнь. О том, когда именно пройдет последний звонок 2023 в школах Иркутска, сообщили в администрации города. Также сотрудники рассказали, какие запреты будут введены перед важным событием в жизни выпускников.

Когда пройдут последние звонки 2023 в школах Иркутска

- Последние звонки в областном центре пройдут 20, 22 и 23 мая, - сообщили в департаменте образования администрации города.

Кстати, не стоит забывать и про выпускников 9-х классов, у которых тоже состоятся торжественные линейки. Их проведение запланировано с 20 по 23 мая.

Куда сходить после последнего звонка в Иркутске 2023

После официальной линейки, школьники могут побродить по городу, сходить в кино или на спектакль. Так, Дом музей Волконских приглашает к себе ребят на выставку «Наполеон Бонапарт. От Тулона до Святой Елены…». Билет можно приобрести от 70 рублей. Также успейте посетить Иркутский областной кинофонд. Там 20 мая покажут фентези «Бюро магических услуг». А любителей детективов приглашают на фильм «Хитровка. Знак четырех». Билеты можно купить по Пушкинской карте. Кроме этого, все желающие могут насладиться вечером инструментальной музыки в Иркутской филармонии на концерте «Двое: Бах и Мендельсон».

- Правда, 20 мая ожидается дождь, да и столбик термометра покажет всего до +8 градусов. Но уже 22 и 23 мая погода будет только благоволить прогулкам по городу. В эти дни потеплеет до +19…+21, - сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Какие ограничения будут введены

- Напомним, согласно постановлению правительства Иркутской области, в дни последних звонков запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00, - добавляют сотрудники городской администрации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2023 году со школьной скамьей попрощаются 3,7 тысячи 11-классиков из Иркутска. Стоит отметить, что последний звонок не повод для расслабления. Ведь уже с 26 мая начнется основной период сдачи единого государственного экзамена, который закончится только 1 июля. А вот школьников, которые покинут учебные заведения после девятых классов в этом году 7,6 тысяч человек. К сдаче экзаменов они приступят уже 24 мая.

Всего на итоговую аттестацию в 2023 году зарегистрировались 4,6 тысяч людей. В их число вошли 11-классники, учащиеся колледжей, выпускники прошлых лет, а также те, кто освоил программы в форме самообучения. Традиционно ребята выбирали предметы, которые им нужны для поступления в вузы на определенные специальности.

- В этом году лидируют профильная математика, обществознание и информатика. В городских школах организуют 14 пунктов проведения ЕГЭ. 30 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил, - добавили в мэрии Иркутска.

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