Что произошло в ночь на 19 мая: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Иркутска хотел купить квадроцикл, но в итоге просто потерял 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Иркутской области. Все дело в том, что мужчина стал жертвой мошенника. При этом мошенник очень тщательно подготовился. Сначала он нашел такое объявление сам, убедил продавца в том, что хочет приобрести товар, затем попросил удалить объявление и... выложил точно такое же.

20-летняя девушка получила ожоги рук на пожаре в доме на улице Бабушкина Иркутска. Как говорят в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области, горел одноэтажный трехквартирный дом.

Паводковая обстановка остается напряженной в двух селах на севере Иркутской области. Вода подтопила 120 домов в Преображенке и Ереме Катангского района. В совокупности здесь проживают 236 человек, говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.