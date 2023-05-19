«Оказалась в реанимации»: футбольные ворота рухнули на семилетнюю девочку в Забайкалье

Девочка находится в тяжелом состоянии.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Семилетняя девочка из села Саган-Нур Республики Бурятия попала в больницу после того как на нее упали футбольные ворота. Ребенок получил травмы. Известно, что инцидент произошел в селе Харауз в Забайкальском крае.
- ЧП произошло на территории соседнего региона. Девочка либо уехала в гости к бабушке, либо обучалась в Хараузе. Достоверной информации у нас пока нет, - рассказал корреспонденту КП-Иркутск глава Саганнурского сельского поселения Максим Исмагилов.
Как пояснил глава поселения, девочку сначала доставили на машине скорой помощи в Саган Нур. Затем оттуда увезли в Мухоршибирскую центральную районную больницу. Когда состояние пострадавшей стабилизировалось, ее срочно транспортировали в детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.
- Состояние ребенка тяжелое. Девочка находится в реанимации, - рассказали в Минздраве республики Бурятия.
На момент публикации материала, получить комментарий от администрации села Харауз не удалось.
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