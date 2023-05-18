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Происшествия18 мая 2023 8:03

«Воспользовался ее беспомощным состоянием»: 15-летний подросток надругался над 10-летней девочкой в Забайкалье

15-летнего подростка из Забайкалья обвинили в насилии над 10-летней девочкой
Виктория КУДАЕВА
Инцидент произошел 12 марта этого года

Инцидент произошел 12 марта этого года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летнего жителя Забайкальского края обвиняют в насилии над 10-летней девочкой.

Как установили следователи, инцидент произошел 12 марта этого года в одном из сел региона. Подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой. Уточняется, что подросток использовал беспомощное состояние школьницы, которая из-за возраста могла не понимать, что происходит.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд, - рассказали в СУ СК Забайкальского края.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, о том, что произошло с владельцем свиньи, которая насмерть загрызла мужчину в поселке Тельма, в Усольском районе.

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