«Воспользовался ее беспомощным состоянием»: 15-летний подросток надругался над 10-летней девочкой в Забайкалье

Инцидент произошел 12 марта этого года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
15-летнего жителя Забайкальского края обвиняют в насилии над 10-летней девочкой.
Как установили следователи, инцидент произошел 12 марта этого года в одном из сел региона. Подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой. Уточняется, что подросток использовал беспомощное состояние школьницы, которая из-за возраста могла не понимать, что происходит.
- Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд, - рассказали в СУ СК Забайкальского края.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, о том, что произошло с владельцем свиньи, которая насмерть загрызла мужчину в поселке Тельма, в Усольском районе.
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