«Воспользовался ее беспомощным состоянием»: 15-летний подросток надругался над 10-летней девочкой в Забайкалье

Инцидент произошел 12 марта этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летнего жителя Забайкальского края обвиняют в насилии над 10-летней девочкой.

Как установили следователи, инцидент произошел 12 марта этого года в одном из сел региона. Подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой. Уточняется, что подросток использовал беспомощное состояние школьницы, которая из-за возраста могла не понимать, что происходит.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд, - рассказали в СУ СК Забайкальского края.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, о том, что произошло с владельцем свиньи, которая насмерть загрызла мужчину в поселке Тельма, в Усольском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кузов разорвало на части»: 35-летний мужчина заживо сгорел в автомобиле после ДТП с грузовиком в Иркутской области (подробнее)

«Боялась, ребенок родится с отклонениями»: женщину на шестом месяце беременности укусил боррелиозный клещ (подробнее)

«На танке из укрытия - под прицельный огонь»: сибиряк погиб на СВО, защищая Запорожскую АЭС (подробнее)