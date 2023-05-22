Операция длилась 4 часа: в Бурятии спасли ребенку, отрезанную пилой руку

Как так получилось, что в руках ребенка оказалась циркулярная пила, не сообщается. Фото: ДРКБ Бурятии

В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ врачи провели экстренную операцию ребенку. Мальчик, возраст которого не уточняется, поступил с тяжелыми травмами - повреждением кисти руки. Инцидент произошел в середине мая в Джидинском районе Бурятии. Как так получилось, что в руках ребенка оказалась циркулярная пила, где в этот момент были взрослые, не сообщается. Но в больницу попал с крайне сложными последствиями - пересечением лучевых и локтевых магистральных сосудов, нервов, сухожилий, перелом кости.

Сначала мальчика доставили в центральную районную больницу, а после бортом санавиации экстренно перевезли в ДРКБ. Здесь его уже ждала бригада врачей, которые незамедлительно приступили к операции. Она длилась 4 часа и закончилась успешно.

- Сосудистый хирург сшил сосуды, и кровоснабжение восстановилось, кисть порозовела. Врачи-травматологи восстановили локтевой нерв, частично сухожилия лучезапястного сустава, выполнили остеосинтез перелома локтевой кости. Благодаря слаженной командной работе на всех этапах, целостность правой руки у ребенка сохранена, - рассказали в Минздраве Бурятии.

На сегодняшний день заживление тканей у мальчика проходит по плану. Однако это только начало: впереди длительное лечение, восстановление функций руки. Врачи провели несколько телеконсультаций с федеральными медицинскими центрами.

21 мая ребенка перевели в Российскую детскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Мальчик улетел в Москву, где ему предстоит дальнейшее лечение и реабилитация.

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