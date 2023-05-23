Что произошло в ночь на 23 мая 2023 года: последние новости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области 53-летний местный житель получил вполне себе реальный срок. Все дело в том, что он хранил и покушался на сбыт наркотических веществ, говорят в министерстве внутренних дел региона. Выявить этот факт следственные и правоохранительные органы смогли с помощью такого метода как "проверочная закупка". В ходе этой самой закупки житель и продал свертки с веществом, похожим на наркотик.

В иркутском планетарии порадовали новостями любителей астрономии. Выяснилось, что вечером 23 мая горожане смогут разглядеть горы и кратеры на Луне, а у Венеры будет видна фаза. Говорят, что наблюдения Луны и Венеры проведут в России и Монголии.

С 22 мая по 2 июня Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам детского отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях. Обратиться со своими вопросами по этой линии смогут все желающие.