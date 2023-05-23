100 тысяч рублей за тополиную ветку: сибиряк отсудил деньги за разбитый автомобиль

Служители Фемиды удовлетворили иск мужчины и взыскали с администрации АГО материальный ущерб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виталий Абрамов (имя изменено – прим. Ред.) из Ангарска вышел во двор дома и увидел неприятный сюрприз: его автомобиль, который стоял на парковке возле дома, был разбит. Оказалось, что ночью на него упала ветка тополя. Мужчина отправился в автосервис, там его ждало второе потрясение - стоимость ремонта. Его оценили в 101 500 рублей.

Мириться с таким положением дел Виталий был не намерен – отправился с иском в суд. Он полагал, что ветка дерева упала явно не просто так. Значит, администрации Ангарского городского округа вовремя не приняла меры, чтобы избежать подобных инцидентов. Мужчина требовал взыскать с властей материальный ущерб.

- В ходе судебного заседания установлено, что земельный участок, где растет дерево, с которого упала ветка, находится в муниципальной собственности и является территорией сквера. На владельца земельного участка дополнительно возлагается обязанность по квалифицированному уходу за существующими на нем зелеными насаждениями, - рассказали в Иркутском областном суде.

В ходе разбирательств, суд пришел к выводу, что ответчик вовремя не благоустроил территорию. Служители Фемиды удовлетворили иск мужчины и взыскали с администрации АГО материальный ущерб в размере 101 500 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины и оценке ущерба.

Однако ответчик был не согласен с решением суда и подал апелляцию. Иркутский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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