Заподозрила в измене: сибирячка вынудила оператора компании сотовой связи прочитать СМС мужа

Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Специалист компании-оператора сотовой связи стал жертвой семейных разборок в Бурятии. Местная жительница начала подозревать своего супруга в измене. И не нашла выхода лучше, чем завладеть переписками и звонками мужа. За помощью женщина обратилась в один из салонов сотовой связи, где убедила специалиста офиса продаж предоставить переписки и информацию о входящих и исходящих звонках. Об этом КП-Иркутск сообщили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

- Супруга абонента Н. из-за личной заинтересованности и ревности склонила сотрудника Д., реализовать преступный умысел, направленный на незаконное собирание и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну путем получения незаконного доступа к компьютерной информации о входящих и исходящих сигналах и иных сообщениях абонентского номера оператора сотовой связи зарегистрированного на Н., - поясняют в суде.

Сотрудник под своим логином и паролем вошел в программу «Единое Окно» на служебном компьютере. Не имея разрешения и согласия абонента, он собрал конфиденциальную информацию. Желая помочь женщине, сотрудник компании сотовой связи нарушил сразу несколько законов: закон о персональных данных, закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, закона о коммерческой тайне, а также трудового договора.

- Подсудимый Д. вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ Д. признан виновным и ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

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