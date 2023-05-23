«Назовите код из СМС»: как сибиряк раскусил телефонного мошенника по одной фразе и спас деньги

Мошенник представился жертве сотрудником отдела безопасности банка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О жертвах аферистов КП-Иркутск рассказывает ежедневно, однако есть и те, кому удается вовремя раскусить лжецов и уберечь от них свои сбережения. В числе последних – 52-летний оператор котельной из Ангарска. Мужчина признается, что изначально доверился незнакомцу, который представился сотрудником крупного банка. Но во время беседы его выдала лишь одна фраза. Рассказываем, как не попасться на удочку жуликов.

«От вас поступила заявка на кредит»

- Мне позвонили с незнакомого номера, - вспоминает собеседник КП-Иркутск Сергей. – Мужчина обратился ко мне по имени и отчеству и представился сотрудником отдела безопасности банка, клиентом которого я, действительно, являюсь. Это слегка усыпило мою бдительность. Он рассказал, что в их базе числится заявка на кредит от моего имени. Я объяснил, что точно ничего не оформлял, тогда он попросил поставить звонок на громкую связь и начал пошагово диктовать, куда зайти в приложении для клиентов.

Сибиряк последовал инструкции лжеспециалиста, так как боялся, что мог отправить что-то по ошибке. Но в личном кабинете никакой заявки не было.

- Сергей Михайлович, давайте выясним, почему произошла такая ситуация, - продолжал говорить аферист, считая, что нажива уже в кармане. - Мне будет необходима ваша помощь. Сейчас я отправлю на ваш телефон СМС, пожалуйста, назовите мне код.

Услышав просьбу якобы работника банка, мужчина сразу же понял – это обман.

- Я ему ответил, что лучше поеду лично в отделение банка и разберусь на месте, но тот начал спорить: «Поймите, банк таким не занимается! Это могу сделать только я!». Это меня знатно посмешило, и я сбросил звонок, - заключает Сергей.

Мошенническая схема, ставшая «классикой»

Как показывает многолетняя статистика, своим потенциальным жертвам аферисты чаще всего представляются сотрудниками банка, правоохранителями и специалистами в инвестировании. Мошенническая схема с якобы взятым на имя потерпевшего кредитом и «безопасный счетом» вовсе стала своего рода «классикой», но, к сожалению, люди продолжают верить в эту легенду.

Так, в Бурятии 77-летняя женщина своими руками отдала преступникам 3,4 миллиона рублей. Ее обманывали на протяжении 4 месяцев. Сначала у нее выманили 350 тысяч рублей накоплений, а спустя время – уговорили продать квартиру и также перевести вырученные деньги по указанным реквизитам. Лишь оказавшись без крыши над головой, пенсионерка пошла в полицию.

Тем временем в Иркутске начальница сельхозпредприятия, сама того не осознавая, помогла телефонным жуликам обокрасть себя и подчиненных. Лжебанкир воспользовался стандартным методом и уговорил сразу нескольких коллег жертвы оформить кредиты и перевести средства на его счет.

- В общей сложности у работников выманили сумму более трех миллионов рублей, - отмечают в полиции.

ОФИЦИАЛЬНО

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в диалог с незнакомыми людьми, которые требуют от вас совершения каких-либо финансовых операций. В подобных ситуациях немедленно прекращайте разговор, после чего обратитесь в ближайшее отделение банка для уточнения информации по вашему счету, - обращаются к сибирякам в ГУ МВД России по Иркутской области. - никогда и никому не диктуйте коды из СМС, не переходите по незнакомым ссылкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тела нашли под завалами»: женщина и двое ее детей сгорели заживо в Иркутской области. (подробности)

"Вы можете потерять деньги": начальница "помогла" мошенникам украсть у своих подчиненных больше 3 млн рублей. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал