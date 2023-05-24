Что произошло в ночь на 24 мая: последние новости. Фото: СКР Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе заведено уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и двух ее детей. Сам пожар произошел в двухквартирном деревянном доме. В результате погибли женщина и двое ее детей - мальчик 13-ти лет и девочка 8-ми лет, рассказали в пресс-службе следственных органов Иркутской области.

На заседании Думы Иркутска накануне обсуждали возможность увеличить количество мер социальной поддержки молодых педагогов. В планах выплачивать деньги на погашение ипотеки. Сейчас в областном центре существует шесть мер поддержки для педагогических работников.

Иркутская область будет в числе регионов страны, где запустят экспериментальный проект федерального министерства здравоохранения. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, это проект, предполагающий дистанционное наблюдение за состоянием здоровья жителей.