Что произошло в Иркутске в ночь на 26 мая 2023 года: последние новости Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС России и сотрудники полиции установили несовершеннолетних виновников пожара в поселке Усть-Ордынском. Как говорят сотрудники ведомств, подростки устроили поджог из-за любопытства. Теперь их могут поставить на учет в правоохранительных органах.

Есть хорошие новости для театралов. С 29 августа по 3 сентября в Иркутскую область с гастролями приедет Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Иркутянам покажут пять спектаклей. При этом каждый из них покажут дважды. Театр привезет с собой несколько фур с декорациями.

Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder сбил мобильный комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Ангарске. Какой-либо информации о том, что стало мотивом такого поступка со стороны жителя - не сообщается. Однако сам правонарушитель утверждает, что просто ехал в Иркутск.