«Ни одного развода в четырех поколениях»: семья 100 лет передает от дочери к дочери магическое обручальное кольцо

Кольцо бережно передается по женской линии. Фото: из личного архива героини публикации

В доме семьи Анны Трошковой из Усольского района хранится немало старинных вещей: деревянная прялка, чугунки, медные монеты. Но самой ценной и памятной реликвией является почерневшее от времени кольцо со вставкой из финифти (технике росписи эмалью – прим. Ред.), на которой изображен синий цветок в обрамлении зеленой листвы. Оно бережно передается по женской линии вот уже четыре поколения.

От прабабушки из поколения в поколение

- Когда я была совсем маленькой девочкой, моя мама рассказывала историю этого кольца, - начинает нашу беседу 39-летняя усольчанка Анна Трошкова. – Изначально оно принадлежало прабабушке Ирине Пироговой. Ей подарил его прадед Трофим, когда они жили в Тайшетском районе. В тот день, когда их дочь, Вера (моя бабушка) помолвилась, прабабушка решила передать кольцо ей. С этого момента и началась эта замечательная традиция.

Родители Анны скоро отметят сороковую годовщину семейной жизни. Фото: из личного архива героини публикации

Бабушка Вера бережно хранила украшение, точно зная, что однажды также передаст одной из дочерей. Но вот дилемма: девочек в семье пять, кому из них подарить? На семейном совете было принято решение вручить младшей дочери Зинаиде (матери Анны) в день ее свадьбы. Почему? Все просто: именно ей идеально подходило по размеру.

- Мама рассказывала, что это был особенный и красивый подарок. Такое кольцо было редкостью в 80-е годы, - вспоминает Анна. – Такие же эмоции от подарка испытала и я в день собственной свадьбы, когда мама передала его мне.

Семья верит, что кольцо имеет магическую силу предков. Фото: из личного архива героини публикации

Семья верит, что кольцо имеет магическую силу предков. Обладательницы этого украшения счастливы в браке. И этому есть подтверждение. Бабушка и дедушка Анны всю жизнь счастливо прожили вместе, вырастили и воспитали восьмерых детей. А в следующем году ее родители – Зинаида и Николай отметят сороковую годовщину семейной жизни. Ни одного развода!

Надевать только по особому случаю

- Однажды я задалась вопросом о ценности кольца. Может, это старинное княжеское украшение, дорогой антиквариат? Выглядит ведь очень необычно. Росписное, и потертое и потемневшее от времени. Обратилась к ювелиру, - рассказывает Анна. – Он внимательно осмотрел его и сказал, что готов купить… за тысячу рублей! Я посмеялась и ответила, что не планирую продавать. Для нас это бесценная вещь, семейная реликвия.

В тот день, когда дочь сибирячки будет выходить замуж, Анна передаст это кольцо ей. Фото: из личного архива героини публикации

Но мастер с радостью рассказал сибирячке об особенностях ювелирного украшения. Оно изготовлено из серебра в знаменитой технике ростовской финифти. Это миниатюрная живопись по эмали, которая является традиционным русским народным художественным промыслом. Техника изготовления была заимствована из Византии и считалась одним из самых дорогих и красивых материалов в Древней Руси.

Кольцо изготовлено из серебра в знаменитой технике ростовской финифти. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы с супругом воспитываем сына и дочь. И в тот день, когда Лилия будет выходить замуж, я передам это кольцо ей. Таким образом, она станет пятой обладательницей семейной реликвии - рассказывает Анна. – Сейчас ей только 11 лет, но она уже понимает ценность этого украшения и ждет момента, когда станет его обладательницей. Однажды дочка рассказывала о кольце на уроке в школе. При этом аккуратно несла его в коробочке, потому что знает, что это очень ценная вещь для нашей семьи. И если она будет его надевать, то только по особому случаю!

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