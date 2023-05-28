«Появилась в моей жизни в нужный момент»: сибирячка спасла собаку из-под колес автомобиля и теперь они вместе покоряют горы

Йоко верно сопровождает свою хозяйку в путешествиях. Фото: из личного архива героини публикации

Иркутянка Антонина Радионова в ноябре прошлого года спасла из-под колес встречного автомобиля бездомного щенка. Сибирячка не испугалась взять на себя ответственность за раненое животное и решилась кардинально изменить ее судьбу. Теперь уже подросшая Йоко, а именно так назвали малышку, активно путешествует со своей хозяйкой, покоряет горы Мамая и Алтая.

Вытащила щенка из-под колес машины

– В ноябре прошлого года я переживала не самые лучшие времена. Я хотела сменить сферу деятельности, проходила этап увольнения. Вдобавок еще и заболела, была высокая температура. - рассказывает Антонина. – В тот день наступили сильные холода. И мне нужно было срочно поехать в строящийся дом родителей, чтобы включить в нем отопление….

Сибирячка ехала на автомобиле по улицам города и задумчиво смотрела по сторонам. Впереди показались знакомые очертания дома, в котором прошло ее детство. Неожиданно со стороны тротуара на проезжую часть выбежал щенок.

Сбивший водитель даже не заметил щенка. Фото: из личного архива героини публикации

- Мой будущий верный друг решил, что он всемогущий хвостик, который, словно в игре, сохранился на прошлом уровне и такой маленький сможет преодолеть четыре дорожные полосы плотного движения, - рассказывает Антонина. – Сбивший водитель даже не заметил ее. Собачка ударилась о колесо автомобиля. До сих пор разрывается сердце, когда вспоминаю ее плач, который разносился на всю улицу…

На тот момент у Антонины не было никаких сомнений: нужно срочно остановиться и бежать на помощь. На видеозаписи автомобильного регистратора можно заметить, что иркутянка выскочила из машины практически на ходу. Перед ней предстал жутко напуганный щенок с перебитой окровавленной лапой. Антонина приняла решение доставить пострадавшее животное в ветеринарную клинику.

Дома на тот момент у Антонины уже жил кот Степан. Фото: из личного архива героини публикации

- Оказалось, что это девочка и ей около трех месяцев. Ветеринар сделал ей рентген. У нее был перелом передней правой лапы, - рассказывает Антонина. – Я смотрела на нее с мыслью о том, что собака совсем не входит в мои планы на жизнь. На ней был голубой ошейник, она знала много команд, и я надеялась, что найду ее хозяев.

Поиск старых хозяев не дал результата

Антонина начала поиск через соцсети и площадки объявлений. Безрезультатно! Позже оказалось, что за неделю до их встречи кто-то уже выкладывал фотографии потеряшки в группах помощи животным. Но хозяева так и не откликнулись…

Прошлой зимой Антонина первый раз отправилась с Йосей в лес. Фото: из личного архива героини публикации

- Сейчас я понимаю, что она появилась в моей жизни именно тогда, когда так сильно была нужна мне, а я ей. И надо же, наша встреча случилась там, где прошло мое детство, - рассказывает Антонина. – Дома на тот момент у меня уже жил кот Степан. Сначала он не проявил к щенку никакого интереса. Но прошло буквально несколько минут, как эти двое начали весело играть друг с другом. Я только успевала следить за ее раненой лапкой…

Время шло, но щенок так и оставался без имени. Антонина признается, что надеялась на то, что хозяева все-таки найдутся, поэтому старалась сильно не привязываться к малышке. Но когда пришло осознание, что за животным никто уже не придет, встал вопрос о кличке.

Пока Антонина шла на лыжах, Йоко верно сопровождала ее наверх. Фото: из личного архива героини публикации

- Первым в голову пришло имя Ада. Ведь на тот момент вес собаки составлял 6,66 килограммов. Но потом передумала, ведь как корабль назовешь… - смеется Антонина. – Решила посмотреть чьи были именины в тот день. Читаю имена вслух: Евстопия, Матрена. А может Иосифом назовем? Кот Степан, собака Йося? Смеюсь – а она залаяла. Так и стала Йося-Йоко, что в переводе с японского – «старательная».

Не представляет жизнь без нового друга

Лапа у Йоко заживала месяц. Антонина заботливо бинтовала ее и накладывала лангет. Тем временем на Мамае начался скитурный сезон (Скитур – прохождение маршрутов по пересеченной местности на специальных лыжах, включающее подъемы и спуски – прим. Редакции) и сибирячка не могла пропустить его.

Сейчас Антонина активно путешествует по Алтаю вместе с Йоко. Фото: из личного архива героини публикации

Дождавшись окончательного разрешения от ветеринара, Антонина первый раз отправилась с Йосей в лес. Иркутянка переживала за своего нового друга, ведь дорога с подъемом до зимовий 10 километров!

- Но Йоко оказалась действительно старательной девчонкой. Я шла на лыжах, а она верно сопровождала меня наверх. Забравшись, съедала свой заслуженный бутерброд и также верно бежала за мной вниз, - рассказывает Антонина. – Вечерами ждала меня в зимовье, отказывалась идти на прогулку без меня, когда я была в гостях у друзей.

Антонина признается, что не представляет теперь свою жизнь без пушистой любимицы. Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас Антонина активно путешествует по Алтаю. Йоко верно сопровождает свою хозяйку. Собака стала героиней видеороликов в ее блоге. Иркутянка признается, что уже абсолютно не представляет свою жизнь без пушистой любимицы.

- Как говорил мудрый мастер Угвэй из мультфильма «Кунг-фу Панда»: случайности не случайны, - завершает нашу беседу Антонина. – Наша история тому подтверждение!

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