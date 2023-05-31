Сознался на полиграфе. Убийство 21-летней давности раскрыли в Бурятии

Мужчина выстрелил в приятеля из оружия и решил скрыться после содеянного Фото: Светлана Макеева

В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет 46-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном 21 год назад. Его вычислили благодаря проверке полиграфа.

Все произошло 28 сентября 2002 года в ограде дома в городе Гусиноозерск. Между двумя малознакомыми мужчинами произошла ссора, которая вскоре перетекла в потасовку. 27-летний хозяин дома принялся выталкивать своего гостя из ограды. Но тот выхватил из-за пазухи куртки заряженное огнестрельное оружие и сделал два выстрела: в грудную клетку и голову. Мужчина скончался. Стрелявший же решил скрыться после содеянного. Он дошел до шахтерского котлована, разобрал оружие на три части (приклад, цевье, ствол) и избавился от них, выбросив в разные провалы в котловане. После этого вернулся домой и на протяжении нескольких лет хранил тайну о случившемся.

- Преступление несколько лет оставалось нераскрытым. При допросе в качестве свидетеля, обвиняемый заявлял о своей непричастности к преступлению, и выдвигал версию, что его совершил другой человек, который уже умер и не смог бы опровергнуть обвинение в убийстве, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Поймать на лжи мужчину удалось только при помощи полиграфа. В ходе психофизиологического исследования у него были обнаружены реакции, которые говорили о том, что он знает слишком много о совершенном преступлении для случайного свидетеля. В итоге мужчина признался в убийстве и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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