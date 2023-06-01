Заметили свет в подъезде и поняли, что внутри кто-то есть: подростки нашли и вернули маме пропавшего сына

Артуру и Владу по 16 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил детей и подростков со всей страны за отвагу и помощь правоохранительным органам. Среди юных героев – ребята из Иркутской области. 16-летние Артур Виноградов и Владислав Журавков родом из Нижнеудинского района. Осенью прошлого года приятели вернули домой пропавшего без вести подростка.

- Каждый может назвать человека, которым восхищался в детстве и на кого хотел быть похожим, - обратился к участникам церемонии генерал полиции Колокольцев. - Для школьников моего поколения примерами для подражания были герои Великой Отечественной войны, полярники и покорители космоса. Проходят годы, но профессии, где требуется быть сильным и мужественным, остаются востребованными. К их числу всегда относилась служба в полиции. Наши сотрудники часто действуют в сложной обстановке, когда необходимо мгновенно принимать точные решения, а любая ошибка может оказаться непоправимой. Иногда они жертвуют собой ради спасения других.

Могло закончиться трагедией

В сентябре 2022 года из одной из деревень Нижнеудинского района в дежурную часть полиции поступило заявление от обеспокоенной женщины. Ее 14-летний сын пропал без вести. Больше всего сибирячку пугало то, что из-за ослабленного здоровья в любой момент со школьником могла произойти трагедия. К поискам тут же присоединились оперативники и местные жители. Ориентировку распространили в соцсетях и СМИ. Увидев на улице двух молодых людей, женщина рассказала им об исчезновении своего ребенка и попросила помощи.

Владислав вместе с другом осматривал подъезды, дворы и подвалы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Мы расспросили у нее во что он был одет, - вспоминает Владислав Журавков. – Пошли искать его во ворах, подвалах, на детских площадках. В подъезде одного из домов, на третьем этаже, заметили свет. Мы знали - он загорается, только, когда внутри кто-то есть.

- Поднялись, и он был там, - добавляет Артур Виноградов. – Чтобы не спугнуть, позвали его с нами гулять.

В этот момент один из приятелей в тайне позвонил маме потерявшегося подростка и попросил ее ждать их возле общежития, куда они позже и привели ее сына.

Артур признался, что увидел в глазах женщины неподдельный страх за ребенка. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«На моем месте так поступил бы каждый»

- Я видел в ее глазах неподдельный страх из-за того, что она не может отыскать своего ребенка, - признался позже Артур в беседе с полицейскими.

- На моем месте так поступил бы каждый. Я сделал так, потому что посчитал нужным, - заключает Влад.

Глава МВД поблагодарил героев за доброе дело и вручил им почетную грамоту, пожелав здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий. Помимо ребят из Приангарья, отмечены были школьники из Московской, Кемеровской, Новосибирской, Челябинской, Брянской, Саратовской, Нижегородской областей, а также республики Башкортостан.

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