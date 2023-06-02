«Шел сквозь дым на звуки плача». Сосед снял металлическую решетку с окна и спас детей из запертой горящей квартиры

Как позже выяснилось, причиной пожара стала детская шалость. Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Июньский день прошлого года для 40-летнего строителя Евгения Емельянова из Читы выдался не из легких. Мужчина вышел из дома по делам, как вдруг почувствовал запах гари, который распространялся по всему подъезду. А затем, проходя мимо соседской двери на первом этаже, он услышал детский плач.

- Там проживала семья с двумя детьми, они временно снимали эту квартиру. Мальчику 4 года, а его сестре только два. К слову, родители часто оставляли их без присмотра, - рассказывает забайкалец Евгений Емельянов.

Заподозрив неладное, мужчина вышел из подъезда и заглянул в окно этой квартиры. Оттуда валил дым. В это время на улице находился еще один прохожий – 20-летний молодой человек, сосед с лестничной площадки. Оценив обстановку, мужчины попытались сначала открыть железную дверь, но она была заперта на ключ. Тогда они приняли решение лезть через окно. Ситуацию осложняла металлическая решетка.

- Голыми руками мы вцепились в нее и начали снимать с окна. К счастью, на это ушло немного времени. Затем я разбил стекло и забрался в квартиру. Там было очень темно. Дым был таким, будто жгли автомобильные шины, - рассказывает Евгений Емельянов. – Кое-как я нашел их. Двигался на звуки плача. Дышать было нечем. Девочка лежала в детской кроватке, а ее старший брат находился за диваном….

Евгений схватил малышей и вынес их на свежий воздух. К тому моменту на место происшествия уже прибыла машина скорой помощи и пожарные. Позже врачи сказали Евгению, что если бы прошло пять минут, то они уже могли бы не спасти детей. Сам мужчина не пострадал, только наглотался угарного газа.

Как позже выяснилось, причиной пожара стала детская шалость. Скорее всего, находясь без присмотра взрослых, ребятишки баловались дома со спичками или зажигалкой. Огонь моментально разгорелся и перекинулся на вещи.

- После случившегося родители детей быстро собрали вещи и переехали из нашего подъезда. Они никого даже не поблагодарили за спасение. Ни пожарных, ни врачей, - рассказывает Евгений.

Зато поступок смелого забайкальца отметили в МЧС. На днях сотрудники ведомства наградили Евгения медалью.

- Самоотверженность и героизм позволили сохранить жизнь двум маленьким детям, - рассказали в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Сибиряк признается, сам себя героем не считает.

- Да какой из меня герой? Главное, что дети остались живы!

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