Через три минуты задышал. Фельдшер и водитель скорой помощи спасли месячного ребенка с остановкой сердца в Бурятии

Фельдшер приняла быстрое решение мчаться к ребенку на помощь. Фото: ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

Бригада скорой помощи из Бурятии спасла младенца с остановкой сердца. Эта история произошла еще в начале апреля, в селе Тальцы Заиграевского района, но широкую известность получила только сейчас.

Около десяти часов утра диспетчеру Заиграевской центральной районной больницы поступил серьезный вызов:

- Срочно приезжайте! Месячный ребенок не может дышать, - взволнованно сообщили на другом конце провода.

В это время бригада скорой помощи находилась на вызове в поселке Онохой. Фельдшер приняла быстрое решение мчаться к ребенку на помощь. Прибыв по месту вызова, женщина оценила тяжесть состояния маленького пациента. Сатурация (насыщение крови кислородом – прим. Редакции) составляла всего 77%, при этом норма – не меньше 96 %. Оказалось, что у малыша субтотальная пневмония.

- Автомобиль скорой медицинской помощи помчался в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы города Улан-Удэ. Врачи сообщили реанимационной бригаде учреждения, чтобы их встречали в приемном покое, - рассказали в Заиграевской центральной районной больнице.

Внезапно по дороге у крохи остановилось сердце. Фельдшер тут же приступила к сердечно-легочной реанимации. Благодаря умелым действиям, драгоценное время не было упущено и через три минуты ребенок задышал! Реанимация прошла успешно и маленького пациента благополучно доставили до пункта назначения. Там врачи оказали ему необходимое лечение. Известно, что малыша уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В тот день вместе с фельдшером также дежурил и водитель, который без лишних разговоров и эмоций вез малыша в медучреждение. В ЦРБ поблагодарили коллег из ДРКБ за проявленный профессионализм и человеческое отношение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родился не в рубашке, а в шубе»: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области сердца (подробнее)

«Думали, простуда, но диагноз оказался жутким». Как насморк и температура у ребенка обернулись разрушением костей (подробнее)

Навеки в подвенечном платье: история триумфа и трагедии гимнастки Оксаны Костиной (подробнее)