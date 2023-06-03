Прочитал объявление и потерял два миллиона. Каким звонкам и обещаниям нельзя доверять - это могут быть мошенники Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники не успокаиваются. С начала года они выманили у жителей Иркутской области около полумиллиарда рублей! Пострадали почти 3 тысячи человек. Схемы старые, но жертвы «покупаются». Пенсионеры раз за разом отдают деньги из страха за близких или за банковские счета, а поколение помладше ловят, например, на желании заработать легкие деньги. В региональном управлении МВД России рассказали о самых громких историях, которые произошли за последний месяц.

Хотела сохранить деньги, а стала должницей банка

В середине мая в полицию Иркутска обратилась 44-летняя воспитательница детского сада.

- Позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, сообщили о сомнительных операциях с банковской картой и предложили перевести 2,6 миллионов рублей на так называемый «резервный счет», чтобы сохранить деньги, - рассказала женщина.

Она испугалась, в тот же день взяла в банке крупный кредит и через банкомат перевела всю сумму мошенникам. Теперь по этому уголовному делу идет расследование, виновные пока не найдены.

Прочитал объявление и потерял два миллиона

А эта история произошла в Братске. Местного жителя «разводили на деньги» в течение нескольких недель. Электролизник наткнулся в интернете на объявление об инвестициях. Нужно было вложиться в акции известной компании, а потом якобы получать неплохой процент. Мужчина заполнил анкету, где указал мобильный номер, и тогда лжеброкеры начали рассказывать о золотой жиле еще и по телефону.

После того как рабочий перевел больше двух миллионов рублей, неизвестный пропал с радаров и выключил телефон.

Липовая продажа квадроцикла

Директор собственной фирмы из Иркутска потерял деньги на одной из популярных интернет-площадок, где продают товары. Он был готов приобрести мотовездеход за 1,7 миллиона рублей. Однако, как оказалось, объявление было уловкой мошенника.

- Для того, чтобы оно казалось правдоподобным, преступник нашел в сети реального продавца, сказал ему, что он купит товар, и попросил удалить сведения о квадроцикле, - рассказали оперативники. - Затем сам выставил такое же объявление, но по более низкой стоимости. Совпадал даже адрес, где можно будет забрать машину. Но реквизиты оказались подложными.

«Ваш родственник попал в больницу»

Двух пенсионеров обманули по одной и той же схеме в Братске. Аферистам перевели более 700 тысяч рублей. В обоих случаях купюры, по требованию звонивших, заворачивали в полотенца, якобы необходимые для родственников и пострадавших, находящихся в больницах с травмами. После того, как дроппер уходил с деньгами, братчане перезванивали близким и понимали, что их обманули.

Курьера поймали. На допросе 18-летний братчанин сказал, способ криминального заработка нашел в интернете. Сейчас следователи выясняют, причастен ли он к другим похожим преступлениям.

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

Проверяйте, откуда вам звонили на самом деле

- Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят по поводу таких ситуаций. – рассказывает представитель прокуратуры Иркутской области Валерия Иванова. - Если на экране телефона при поступлении такого звонка вы видите номер правоохранительного органа, помните, что это может быть подменный номер. Вы всегда можете проверить эту информацию. Положите трубку и позвоните 02. Либо на дежурную линию своего банка, ее номер указан на обратной стороне банковской карты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые уловки аферистов

В ГУ МВД России по Иркутской области рассказали, что появились и новые способы мошенничества. Теперь аферисты могут представиться сотрудниками библиотеки и грозить подать в суд за несданную вовремя книгу. Или под видом оператора сотовой компании выманивать личные данные якобы для переоформления сим-карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Услышав по телефону это, бросайте трубку: как мошенники одним звонком выманивают миллионы

Главу турагентства осудили за присвоение денег клиентов в Иркутской области

Обманывавшего пенсионеров при помощи «билетов банка приколов» афериста задержали в Иркутске