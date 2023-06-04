Автобус с 47 пассажирами загорелся на трассе в Иркутской области

В момент начала пожара в салоне находились 47 пассажиров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники прокуратуры проводят проверку после возгорания автобуса, в котором находились 47 человек. Это произошло вечером 3 июня в двух километрах от поселка Видим Нижнеилимского района. Межмуниципальный автобус следовал по маршруту «Усть-Кут-Иркутск», когда в салоне появился запах гари и дым.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок и других законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

К счастью, никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Судя по фото с места происшествия, транспорт серьезно пострадал. По информации ГИБДД, находившиеся внутри люди успели выбежать на улицу. К счастью, обошлось без травм.

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