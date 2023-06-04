«Надеемся, что не останется в неволе»: в зоогалерее рассказали о судьбе найденного собакой медвежонка-сироты

В Иркутской зоогалерее выхаживают дикого медвежонка Фото: Иркутская зоогалерея

-«Как там медвежонок?» - это сейчас самый популярный вопрос, - признаются в соцсетях сотрудники Иркутской зоогалереи. В мае во время прогулки по лесу в районе поселка Малое Голоустное собака Эльза привела своих хозяев к маленькому детенышу. Трехмесячный хищник оказался сиротой. Скорее всего, его маму убили охотники. «Девочка» скиталась в одиночестве около недели. Ее состояние было настолько критическим, что жить оставалось от силы сутки, говорили при осмотре ветеринары. При норме в 15 килограммов, новая подопечная зоопарка еле-еле набрала 3,5 кило.

- Назвали медвежонка Тень. Это имя ей подходит, ведь она совсем, как невидимка, - поделилась тогда с корреспондентом КП-Иркутск директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Пока оформляем все необходимые документы, она живет в Доме Природы. Посетители могут даже посмотреть на малышку.

Сейчас косолапая растет, набирает вес и с каждым днем становится более активной. Как только выправилось здоровье, ее перевели в уличный вольер, где есть возможность активно двигаться и играть.

- Научилась уже не только забираться на самый верх, но и спускаться оттуда до пола, не падая. Нужно развивать ловкость, координацию и тренировать мышцы, - говорит Людмила Ивушкина.

Вольер находится на закрытой от гостей территории, но один его уголок просматривается через окно с экспозиции. При этом сам детеныш видит мало, так как специалисты надеются, что он останется диким и сможет вернуться в лес. В случае, если животное все же привыкнет к людям, его отправят в другой зоопарк.

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