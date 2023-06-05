«Покажите телефон!»: сотрудник банка спас клиентку от мошенников, сохранив ей полмиллиона рублей

Мужчина заподозрил неладное и поспешил на помощь. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Улан-Удэ сотрудник банка уберег пенсионерку от перевода денег мошенникам. Благодаря своей бдительности, он помог пожилой женщине сохранить более полумиллиона рублей.

Все произошло еще 24 мая. На стационарный телефон 85-летней местной жительницы позвонил неизвестный и сообщил, что на ее банковском счету якобы находятся деньги, которые ей зачислили по ошибке, и их необходимо срочно «вернуть».

Аферисты оставили женщине номер телефона, по которому координировали ее действия по «возврату» денег и постоянно были с ней на связи. К тому же они попросили жертву никому не рассказывать о своих действиях.

26 мая улан-удэнка списала со своего банковского счета 520 тысяч рублей по указанию звонивших, а затем отправилась в другой банк, чтобы зачислить их на «безопасный счет». Пенсионерка, стоявшая в отделении с телефоном и пачкой денежных банкнот, привлекла внимание начальника одного из отделов банка – Тимура Хамнаева. Мужчина заподозрил неладное и поспешил на помощь.

- Тимур попросил у женщины сотовый телефон и после короткого диалога понял, что на другом конце провода мошенники. Он попросил клиентку перестать выполнять указания аферистов и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции вместе с банковским работником убедили женщину в том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, - рассказали в ГУ МВД Бурятии.

Таким образом, мужчина помог пенсионерке сохранить свои сбережения. Позже полицейские поблагодарили коллектив банка за помощь.

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