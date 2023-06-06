«Было страшно? Нет, с ним мне везде спокойно»: сибирячка поехала на Донбасс, чтобы выйти замуж за добровольца СВО

Настоящая любовь способна преодолеть любые расстояния. Фото: из личного архива героев публикации

Настоящая любовь способна преодолеть любые расстояния. Об этом ангарчанка Ксения Ватякова (имена героев изменены в целях безопасности бойца – прим. Редакции) знает не понаслышке. Сибирячка отправилась на Донбасс, где вышла замуж за возлюбленного – участника СВО, с которым они вместе уже восемь лет и воспитывают двоих детей.

Ушел на СВО добровольцем

Ксении 25 лет, а Никите – 24 года. Молодые люди познакомились в студенческом общежитии, когда учились в одном из техникумов Ангарска.

- Мы учились на одном курсе, только на разных специальностях, - рассказывает Ксения. – Никита получал профессию каменщика-бетонщика-сварщика, я - на программиста. Познакомились, начали общаться. Никита первым стал уделять знаки внимания. Делал комплименты, заигрывал, дарил цветы…

Девушка принимала ухаживания сибиряка и вскоре молодые люди официально объявили себя парой. Уже через три месяца Ксюша и Никита начали жить вместе.

- Мы думали о том, что хотим узаконить наши отношения, но каждый раз находились какие-то причины. После того как окончили техникум, я поступила в институт, стала получат высшее образование. Никита же ушел в армию, а затем устроился работать на вахту. Его не было дома по несколько месяцев, - рассказывает Ксения.

Когда началась спецоперация, мужчина решил, что хочет отправиться добровольцем на Донбасс. Фото: из личного архива героев публикации

Спустя год отношений Ксюша узнала, что она находится в положении. В итоге свадьбу пришлось перенести на некоторое время. К тому же влюбленные хотели, чтобы их праздник был красивым торжеством, а главное - чтобы их дочь Катя была свидетелем этого яркого события. Однако через время сибирячка узнала, что станет мамой второй раз. Год назад у молодых людей родился сын Кирилл.

- А когда началась спецоперация, Никита решил, что хочет отправиться добровольцем на Донбасс. Он патриот нашей страны, любит и знает военное дело. К тому же на СВО находится много его друзей: мобилизованных, добровольцев, - рассказывает Ксения. – Я даже не пыталась отговорить его от этой идеи. Знала, что по-другому он просто не может. В конце декабря прошлого года он подписал контракт.

Преодолела тысячи километров ради любимого

Несколько месяцев в разлуке с любимым оказались для Ксении пыткой. С каждым днем сибирячка понимала, что все сильнее скучает по Никите. Тем временем мужчина успешно выполнял задачи и руководство решило наградить отличившегося бойца недельным отпуском.

- Но выехать за границу Донбасса ему было нельзя, - рассказывает Ксения. Я сначала расстроилась, а потом решила сама поехать к нему. Никита не возражал. Я оставила детей вместе со своим братом и сестрой, а сама отправилась в поездку. Семья поддержала мое решение. Было ли страшно? Нет. С Никитой мне всегда и везде спокойно.

17 мая Ксения уже была в Луганске. В их распоряжении была целая неделя! Каждую минуту времени сибиряки проводили вместе: ходили в музеи, в кафе, гуляли по городу.

- За время нашей разлуки Никита стал более нежным, заботливым, внимательным. Он совсем не изменился, - рассказывает Ксения.

Когда до конца отпуска осталось несколько дней, Никита предложил любимой все-таки официально узаконить отношения. И она сказала да. Сибиряки купили обручальные кольца и свадебные наряды.

Несколько месяцев в разлуке с любимым оказались для Ксении пыткой. Фото: из личного архива героев публикации

- Хоть мы вместе уже целых восемь лет, в ЗАГСе все же волновалась, - признается Ксения. Торжественной церемонии, к сожалению, не было. У нас взяли паспорта, заявление и быстро расписали. У военнослужащих это проходит быстро!

Новость о том, что сибиряки стали официально мужем и женой невероятно обрадовала их родных.

- Родители Никиты говорят, что наконец-то могут называть меня законной невесткой, - смеется Ксения. – У мужа скоро закончится контракт, в конце июня он уже вернется домой. Теперь планируем, что отметим наше событие в кругу родных и близких!

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