«Дороги размыло, а на кону была его жизнь». В Бурятии фельдшер 6 часов ехала на квадроцикле к пострадавшему в горах мужчине

Удивительная история о самоотверженном поступке медицинского работника произошла в Бурятии. Фото: Минздрав Республики Бурятия

Удивительная история о самоотверженном поступке медицинского работника произошла в Бурятии. Несколько дней назад во врачебную амбулаторию улуса Сорок в Окинском районе поступил звонок. Оказалось, что помощь требуется 45-летнему мужчине из местности Субаря. Это одна из зимних заимок, которая находится на значительном расстоянии от районного центра. Там нет электроэнергии, сотовой или телефонной связи. Пациент вышел на связь по спутниковому интернету и сообщил, что получил травму, когда упал с коня.

- Мужчина предположил, что у него сломаны ребра, так как ему было тяжело дышать. Он ощущал под кожей воздух и у него сильно болела грудная клетка, - рассказали в Минздраве Бурятии. – Как только доктор начала расспрашивать пациента более подробно о полученной травме, связь прервалась.

Добраться до пациента было не так-то просто. Так как в горах начал таять снег, ручейки и маленькие горные речки стали полноводными и полностью перекрыли все доступные дороги. Но медлить было нельзя! Фельдшер ФАПа из соседнего улуса Хурга приняла решение отправиться в рискованный путь... на квадроцикле повышенной проходимости. Водитель довез фельдшера до пострадавшего за шесть часов со скоростью 30-40 километров в час. Пациента забрали и повезли в больницу на лечение. Обратная дорога заняла еще восемь часов.

На сегодняшний день мужчина проходит необходимое лечение. Его жизни ничего не угрожает.

- Благодарим всех участников спасательной операции. В таких суровых условиях, когда помощи ждать неоткуда, а на кону стоит человеческая жизнь, наши земляки всегда протягивают руку помощи, - отметили в Окинской центральной районной больнице.

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