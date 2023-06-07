Спрятался в капоте машины от собак и застрял: сбежавшего из квартиры соболя спасли в Иркутске

Хорек оказался соболем. Фото: Иркутская зоогалерея.

- К нам обратились подписчицы в соцсетях с просьбой о помощи. Рассказали такую историю: мол, вышли из подъезда и увидели бегущего по улице… хорька, - говорит Людмила Ивушкина, директор зоогалереи в Иркутске. – Подумали, наверняка, сбежал из чьей-то квартиры. Но суть не в этом, а в том, что на их глазах на хорька напала собака, которую вывели в тот момент на прогулку. Пес, как уверяют девушки, успел укусить несчастного хорька, хоть крови у животного мы не видели. Должно быть, успел только прикусить слегка шкурку. От страха хорек забился под капотом машины, припаркованной рядом. И застрял там!

Девушки, увидев все это, тут же написали в зоогалерею. Решили, вызволить смогут сами, а вот что делать потом? Оставить у себя не могли точно.

- У нас просили именно найти для него пристанище, - говорит Людмила Ивушкина. – Но я сразу поняла, что надо спешить им на подмогу. Хорьки сильно кусаются. Девушки, конечно, об этой особенности не знали. Их голыми руками не возьмешь! Я спросила адрес и поехала к ним на выручку.

Соболя зовут Тина. Фото: Иркутская зоогалерея.

Тем временем, подписчицы все же развернули спасательную операцию в одиночку.

Для начала принялись разыскивать хозяина машины. Только открыв автомобиль, можно было освободить животное. Как выяснилось, владелица уехала в другой город на длительное время, но благо ключи оставила родственнику, он и открыл машину. И вот сюрприз! Из-под капота на всех собравшихся, а Людмила Ивушкина уже тоже успела примчаться, таращился… соболь!

- Спасибо отечественному автопрому, что заполняют подкапотное пространство не так плотно, как это делают иностранные концерны, - говорит директор зоогалереи. - Есть где развернуться, поэтому и достать животное было достаточно легко. В общем, длилась вся спасательная операция около 10 минут.

Соболь оказался самочкой, которой уже четыре года. И как выяснилось, пришла она в город вовсе не из дикого леса.

Тина сбежала от своих хозяев. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Пока мы думали, какое из государственных ведомств необходимо уведомить о поимке зверя, объявился хозяин соболя. Он вышел на нас через девушек, которые участвовали в спасении зверька, - говорит Людмила. - И уже на следующий день Тиса поехала домой.

Оказывается, приобрели соболя хозяева на звероферме и довольно давно. Держать такое животное не запрещено, но опасно. Кусаются! Все-таки зверь не зря называется диким. Да к тому же соболи - большие любители свободы. Частенько «взламывают» клетки и убегают. Хозяин Тисы это прекрасно знал, поэтому клетка была прочная – не сбежать. Но пронырливый зверек подкараулил, когда дверка домика будет открыта, пока хозяин в ней наводил порядок. Воспользовался моментом и «смылся». Как вышел из квартиры? Скорее всего, выбрался через окно.

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