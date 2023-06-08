Что произошло в Иркутске в ночь на 8 июня 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области суд принял решение продлить срок содержания под стражей экс-министру здравоохранения региона Якову Сандакову до 11 августа 2023 года. Также известно, что в отношении бывшего министра завели еще одно уголовное дело. Об этом рассказали в следственном комитете Иркутской области.

Мэрия Боханского района рассказала, что в мессенджерах муниципалитета стала распространяться информация о сборе денег для освобождения из плена военнослужащего. В администрации предостерегли жителей: переводить деньги не нужно. Вопросом пленных военнослужащих занимаются министерство обороны и Уполномоченный по правам человека.

В Иркутской области правительство провело совещание под руководством губернатора Игоря Кобзева. Совещание собиралось по поводу положения дел в Усть-Илимске. Как заявил губернатор, от горожан поступает много обращений из-за неудовлетворительного состояния дорог.