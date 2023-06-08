В рубашке родился: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области шеи

Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

«В рубашке родился», - именно так можно сказать про маленького пациента Ивано-Матренинской детской клинической больницы. На днях в травмпункт приехали обеспокоенные родители. У их ребенка было пулевое ранение в шею. Врачи говорят, что малышу повезло. Ведь пуля не задела ни крупных сосудов, ни нервов. А как она там оказалось - не понятно. В полиции, пока нет ответа.

- Мы сделали рентгеновский снимок пациенту, который показал, что пуля находится в боковой поверхности шеи, - говорят сотрудники Ивано-Матренинской детской клинической больницы. - Лечение, в том числе оперативное, лицевой части головы и шеи проводят челюстно-лицевые хирурги, поэтому ребенка сразу передали в кабинет экстренной стоматологии.

К стоматологу-хирургу ребенок поступил в 01:30. В это время малыш чувствовал себя нормально. Да и кровотечения из раны не было. Специалисты говорят, что раневой канал был маленький.

- Однако пуля находилась в опасной близости от магистральных кровеносных сосудов, - говорит Анастасия Трифонова, стоматолог-хирург кабинета экстренной стоматологической помощи.

Тогда врачи решили провести консилиум и отложить операцию до утра. Ведь нужно было детальнее обследовать ребенка.

- Утром операция прошла в штатном режиме. Удалено инородное тело, пуля находилась в кивательной мышце, - говорят сотрудники детской клинической больницы. - Пациенту повезло, что она не задела ни крупные сосуды шеи, ни нервы.

Это уже второй случай пулевого ранения ребенка за последнее время. Врачи Ивано-Матренинской больницы вновь обращаются к родителям.

Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям, не оставляйте их без присмотра, разговаривайте с ними о безопасности! - говорят медики.

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