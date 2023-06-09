«Твой номер привязался к моему!». Аферист под видом ребенка обманул 12-летнего мальчика в соцсетях и взял кредит на его мать

Кажется, мошенники придумали новый способ обмана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, мошенники придумали новый способ обмана. На этот раз они обвели вокруг пальца 12-летнего мальчика из Бурятии. Убедили мальчика передать им банковские данные матери, оформили кредит и списали со счетов 112 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, ночью мальчик играл в телефоне, его мама уже спала. Неожиданно подростку пришло сообщение в социальных сетях.

- Помоги проверить связь! А то что-то сообщения не доходят до адресатов, - написал якобы какой-то ребенок. Но по ту сторону экрана сидел аферист.

В переписке новый знакомый начал узнать информацию о школьнике, спрашивал его, где тот живет и в каком классе учится и другое.

Затем и вовсе заявил, что номер телефона мальчика каким-то образом "привязался" к его номеру. Чтобы это исправить, мошенник попросил школьника написать номер его матери.

- Дальнейший разговор развивался в том же ключе: мамин номер вдруг оказался привязанным к банковской карте незнакомца. Чтобы это «исправить», написавший попросил прислать уже номер карты женщины, а впоследствии – воспользоваться ее телефоном и назвать все поступающие коды и пароли, - рассказали в МВД Бурятии.

Когда на телефон начали приходить смс-сообщения о снятии денег, подросток понял, что его обманули мошенники. Он тут же разбудил маму, и, плача, все рассказал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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