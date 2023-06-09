Платье с корсетом, цилиндры и пышный бал: в Ангарске влюбленные сыграли свадьбу в стиле времен Александра Пушкина

На один день ангарчане Валерия и Дмитрий, уже Литвиновы, оказались в девятнадцатом веке. Фото: из личного архива героев публикации

Пышные платья с корсетами, шляпки и классические цилиндры, и настоящий бал с вальсом под классическую музыку… На один день ангарчане Валерия и Дмитрий, уже Литвиновы, оказались в девятнадцатом веке. Молодожены сыграли свадьбу в стиле времен Александра Пушкина.

Служебный роман и как итог семья

Сибиряки вместе уже три года. Познакомились благодаря работе – заводу по производству железобетонных изделий. Валерия тогда занимала должность заместителя руководителя. Дмитрий технолог. Вопреки распространенным стереотипам о служебных романах пара создала семью.

- Мы часто пересекались, решали производственные задачи. Затем Дмитрий начал оказывать мне знаки внимания. Дарил цветы, устраивал сюрпризы. Я принимала его ухаживания, - рассказывает ангарчанка Валерия Литвинова. – Затем решили жить вместе. Дмитрий сделал мне предложение, но нам обоим хотелось, чтобы наша свадьба была особенной!

Весной этого года влюбленные из новостей узнали, что ангарский ЗАГС приглашает молодоженов принять участие в регистрации, приуроченной ко дню рождения великого поэта Александра Пушкина, который отмечают 6 июня. Подобные тематические свадьбы - не редкость. Ранее сотрудники учреждения уже проводили официальные церемонии вне стен ЗАГСа по особым праздникам. Самой известной стала «Свадьба на льду», когда женихи и невесты клялись друг другу в любви, стоя на коньках.

После окончания церемонии, сотрудники ЗАГСа вручили новоиспеченным супругам томик стихотворений Александра Пушкина. Фото: из личного архива героев публикации

- Мы любим все необычное и нестандартное, поэтому решили, что хотим принять участие, - рассказывает Валерия. – Мы первыми обратились в ЗАГС, познакомились с его директором Еленой Гордовой. Изначально планировалось, что в церемонии примут участие несколько пар. Но через время сотрудники ЗАГСа решили, что не хотят устраивать из этого массовку и полностью занялись только нашей церемонией.

Настоящий бал в стиле 19 века

На подготовку ушло примерно два месяца. С нарядами молодоженам помогла профессиональная швея из Иркутска. Для Валерии изготовили пышную юбку с кринолином и шляпку с цветами, для Дмитрия – смокинг и цилиндр. Гости и близкие молодоженов с удовольствием поддержали идею принять участие в стилизованной свадьбе и взяли напрокат костюмы.

Жених и невеста сказали друг другу «Да» и обменялись обручальными кольцами. А после того как все формальности были соблюдены и их брак зарегистрировали, Валерия и Дмитрий закружились в вальсе. С постановкой номера им помогли ученики одной из местных танцевальных школ. Получился настоящий бал!

- Мы просто вжились в эти роли! Старались передать мимику и жесты. Мой муж далек от танцев, но мне кажется, он навсегда запомнил, что дама должна идти только справа. И даже когда церемония уже подошла к концу, и мы переоделись в современную одежду на банкете, он все равно продолжал вести меня под левую руку, как в танце, - признается Валерия. – Мы и наши гости до сих пор под впечатлением от праздника. Мы получили огромное удовольствие!

Гости и близкие молодоженов с удовольствием поддержали идею принять участие в стилизованной свадьбе. Фото: из личного архива героев публикации

После окончания церемонии, сотрудники ЗАГСа вручили новоиспеченным супругам томик стихотворений Александра Пушкина. А сами молодожены в ночь перед свадьбой написали друг другу трогательные письма, которые упаковали в коробку и решили открыть на годовщину свадьбы через три года.

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