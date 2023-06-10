У нее двое внуков, но бабушкой не назовешь! 61-летняя сибирячка победила в конкурсе красоты «Миссис Россия мира»

Внешности и фигуре сибирячки могут позавидовать даже юные красавицы. Фото: из личного архива героини публикации

Ларисе Макшановой из Улан-Удэ 61 год, у нее двое внуков. Несмотря на это назвать ее бабушкой язык не повернется. Внешности и фигуре сибирячки могут позавидовать даже юные красавицы. И это не просто слова, ведь на днях сибирячка стала одной из победительниц всероссийского конкурса красоты «Mrs. Russia World 2023». Лариса получила главную корону в категории участниц «55+».

Самое сложное – выйти на сцену

Лариса – кандидат технических наук, доцент. Более 16 лет отдала преподаванию в ВУЗе, где обучала студентов теории электрической связи и математической обработке сигналов, а также написанию научных трудов. Вместе с этим параллельно реализовывала свой потенциал в должности коммерческого директора одной из крупных компаний по оказанию цифровых услуг. В сводное время увлекается горнолыжным спортом, йогой и является практикующим тренером по Наули (массаж внутренних органов посредством сокращения мышц живота – прим. Ред.).

Лариса – кандидат технических наук, доцент, более 16 лет она отдала преподаванию в ВУЗе. Фото: из личного архива героини публикации

- Принять участие в конкурсе красоты было для меня какой-то детской мечтой. Как многие девочки я хотела стать королевой и моделью, - рассказывает Лариса. - И мне представилась такая возможность! В начале марта я приняла участие в конкурсе красоты «Красавица и Красавец земного шара», где заняла 1 место в категории 30+ и получила титул Королева Республики Бурятия. А через месяц я приняла участие в конкурсе «Миссис Бурятия 2023», где получила титул миссис Бурятия Классик 2023 в категории 40+. Организаторы предложили мне поехать в Москву, чтобы представить Бурятию уже на всероссийском уровне. А почему бы и нет?!

«Зачем тебе это надо? Кому и что ты хочешь доказать?». Эти вопросы сибирячка не раз слышала от многих знакомых. Но Лариса не обращала них внимания. Ведь главные люди в жизни - любимый супруг, с которым они вместе уже 40 лет, дочь и внуки поддержали! Так, в конце мая сибирячка отправилась покорять столицу.

Конкурс «Mrs. Russia World 2023» состоит из трех этапов. Это визитка, творческий номер, а также дефиле в коктейльных платьях, национальных костюмах и купальниках.

Лариса признается, самым сложным для нее было выйти на сцену. Фото: из личного архива героини публикации

- Самым сложным оказалось вообще выйти на сцену. Когда я выхожу за кафедру в университете, это привычная роль для меня. А здесь все было в новинку, - признается Лариса. – Долго думала над тем, что хочу показать на творческом номере. Рассказывать стихи банально. Хотелось, чтобы заметили! И я решила танцевать! Я подготовила номер, в котором предстаю перед зрителями в образе Нефертити. Со мной танцевали другие участницы конкурса. Я очень благодарна им за поддержку!

В чем секрет красоты?

В конкуре принимали участие 76 девушек и женщин разного возраста со всей страны. Но несмотря на большое количество конкурсанток, Лариса рассказывает, что не чувствовала конкуренции.

- Я знала истории, как девушки якобы подпиливают друг другу туфли или строят другие козни за спиной. Но нет! Когда я окунулась в этот мир, я поняла, насколько это прекрасные люди внутри и снаружи. Между нами царило взаимопонимание, помощь и поддержка, - рассказывает Лариса. – Каждая из участниц подготовила для остальных девушек подарки. Я, например, привезла из дацана (буддийского храма) сувениры, монетки, пирамидки из оникса, которые хранят в себе особую энергетику.

Лариса признается, что благодаря участию в конкурсе она обрела много новых знакомых. Фото: из личного архива героини публикации

Лариса признается, участие в подобных конкурсах – удовольствие не дешевое. Оплата организационных взносов, подарки для жюри и участниц, билеты до Москвы и проживание в столице, уроки танцев и дефиле. У сибирячки не было спонсоров, поэтому все расходы на себя взял любимый супруг Ларисы.

- На эти деньги, что мы потратили, можно было съездить с семьей в отпуск за границу, - признается Лариса. – Но, честно говоря, получила столько невероятных эмоций от участия в конкурсе! Они стоят намного больше, чем путевка! А еще нашла много новых знакомых и друзей по всей стране!

Лариса 40 лет счастливо живет в браке, воспитала дочь и уже дважды бабушка. Фото: из личного архива героини публикации

Как сохранить такую идеальную фигуру и внешность? В свои 61 год сибирячка весит 51 килограмм при росте 163 сантиметра. Лариса признается, что никакого секрета здесь нет.

В свои 61 год сибирячка весит 51 килограмм при росте 163 сантиметра. Фото: из личного архива героини публикации

- Нужно просто любить себя, пить больше воды и обязательно высыпаться, - рассказывает Лариса. – А еще многое зависит от внутреннего настроя! Я точно знаю, что женщины в любом возрасте могут хорошо выглядеть и быть в ресурсе! Необязательно сидеть на пенсии, заниматься грядками и посвящать себя воспитанию внуков. Во всем можно найти баланс! Победа в конкурсе это доказала. Теперь я еще больше уверена в себе, своих силах.

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