Что произошло в Иркутске в ночь на 15 июня 2023 года: последние новости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницы Братска госпитализировали 18 жителей, которые отравились шаурмой в одном из кафе города. Такие данные приводит пресс-служба правительства Иркутской области. В числе них шесть детей. В совокупности же за медицинской помощью обратились более 40 человек. Более того, есть и те, кто обратился в больницу повторно.

В Нижнеудинске пенсионерка, поддавшись на уловки мошенников, лишилась более 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях. Женщина даже установила специальное приложение, которое дает доступ к ее телефону третьим лицам.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установлении обстоятельств происшествия на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале СКР.