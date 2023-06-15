Чтобы заработать 170 тысяч в месяц, иркутяне должны сделать это: кадровики раскрыли секрет

В Красноярске, Новосибирске и Омске на этих вакансиях готовы платить больше 170 000 в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным экспертов hh.ru, в России значительно вырос спрос на вахтовиков. Число вакансий на платформе онлайн-рекрутинга за май-июнь выросло почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего работники требуются в 17 регионах. Рейтинг открывает Калининградская область, где этот показатель увеличился на 196%. Также в пятерке Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%).

На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах – поясняет главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. -Причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Но регионов с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет.

Спрос на работников по Сибири.

Тем временем, Иркутская область остается одной из самых «вахтовых». На Приангарье приходится 5,2% вакансий со всей страны. Больше только в Башкортостане - 7%. Не удивительно, что каждое пятое предложение о заработке в нашем регионе касается именно труда вахтовым методом. При этом объявлен наиболее активный поиск в сфере строительства, недвижимости и проектирования, а также в металлургии и тяжелом машиностроении. К слову, не останутся без хорошей должности машинисты, водители, разнорабочие и сварщики.

- Также вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала, - добавляет Наталья Данина. - Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости (например, врачей, программистов, официантов и др.).

А что по деньгам? Если в целом по России вахтовикам предлагают зарплаты от 102 069 до 160 920 рублей, то в Иркутской области речь пойдет о суммах от 110 000 до 172 414 рублей. Самые «богатые» работники Сибири трудятся в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. Их доход переваливает за 170 000 в месяц.

Зарплаты по Сибири.

При этом сами соискатели в поисках работы отправиться на вахту не стремятся. Интерес по стране составляет только 5%. При этом большую часть желающих составляют люди с опытом, имеющие трудовой стаж от 6 лет и более.

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