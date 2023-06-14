Ветер сбивает с ног: на Иркутск надвигается буря с ливнями и градом Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Увы, в Иркутской области лето немного позабыло, что оно лето. Непогода уже вовсю бушует по региону. Судя по всему, останавливаться пока не планирует. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, порывы ветра в отдельных районах достигают 22 метров в секунду. Рассказываем, что происходит сейчас и какая ожидается погода на 15 июня 2023 года.

Погода в Иркутске на 15 июня 2023

По данным Иркутского МЧС, 15 июня по области местами ожидается сильный северо-западный ветер - 17-22 м/с и очень сильный ветер - 25-28 м/с. На озере Байкал - 30-35 м/с, сильные дожди, ливни, грозы, град.

В связи с этим действует оперативный штаб, который координирует работу сил и средств, если произойдет усиление ветровой нагрузки или же осадков.

Но и сейчас, 14 июня, приходится жителям региона совсем несладко. В социальных сетях пользователи оставляют комментарии о том, что ветер поднимается действительно ого-го. Некоторые отмечают и то, что из-за него летит и пыль.

Некоторым районам области приходится сложнее - приходится терпеть лишение в виде отключения электричества. Например, в Заларинском районе произвели аварийное отключение. При этом в пожарных частях на дежурство введена дополнительная техника. В соседних районах также из резерва привлекается личный состав и автомобили.

Также дошло до превентивного отключения электричества в Усть-Удинском и Балаганском районах. Вот только как говорят в МЧС, на этом циклон не собирается покидать регион - напротив, движется в сторону южных районов. По прогнозам, циклон решил еще и погостить в Иркутской области несколько дней.

Ввиду этого в МЧС напомнили, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. В условиях сильного ветра остановить ландшафтный пожар практически невозможно, поэтому открытый огонь под строжайшим запретом!

Тем временем мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале заявил, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Заявки иркутян отрабатывают оперативно, а ночью при необходимости будут устранять последствия и дальше.

Пожалуй, многие бы расстроились из-за такой непогоды. В конце концов, на дворе лето, а померзнуть можно осенью или зимой. Но иркутяне же стараются относиться к ситуации с юмором.

-Вот это ветер, у меня сирень в окно стучится, просится домой, - шутит иркутянка в социальных сетях.

Конечно, погода в Иркутске на 15 июня совсем не радует... Но судя по прогнозу Иркутского гидрометцентра, запастись чувством юмора жителям региона придется. Ведь и 16 июня порывы ветра будут сильными - до 18 метров в секунду. Но не стоит отчаиваться, ведь 17 июня температура воздуха поднимется до +22-27 градусов, а ветер поутихнет - всего до 5 метров в секунду. Хотя, конечно, погода - дело непредсказуемое.