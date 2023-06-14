На южные районы Иркутской области стремительно надвигается циклон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких районах Иркутской области стали превентивно отключать электроэнергию. Причина - сильный ветер, до 23 м/с. Как говорят в ГУ МЧС региона, циклон начал стремительно приближаться к южным районам области. Об этом ведомство написало в своих социальных сетях.

- В Черемховском районе часть населённых пунктов превентивно отключена от электроснабжения, - говорят в МЧС.

После прохождения непогоды подача электроэнергии будет восстановлена. При этом в ведомстве говорят, что циклон может задержаться в Иркутской области на несколько дней.

Также в МЧС добавили, что 15 июня жителей Иркутской области ждут сильные дожди, ливни, грозы.

Ранее сообщалось, что в Заларинском, Усть-Удинском и Балаганском районе проведено превентивное отключение электроэнергии.