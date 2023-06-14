В трех районах Иркутской области отключили электроэнергию из-за сильного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заларинском, Усть-Удинском и Балаганском районе проведено превентивное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- В Заларинском районе зарегистрированы порывы ветра до 23 м/с. В превентивных целях в нескольких населенных пунктах произведено аварийное отключение электроэнергии, - пишут МЧСники.

Уточняется, что в пожарных частях на дежурство введена дополнительная техника.

Кроме этого, в Усть-Удинском районе и в городе Зима произведено превентивное отключение электроэнергии, аналогичное решение приняли и в Балаганском районе.

Также в МЧС предупредили, что 15 июня по региону ожидаются очень сильный ветер, грозы, ливни и град.

Ранее сообщалось, что после отравления шаурмой в Братске за медицинской помощью обратились 48 жителей города.