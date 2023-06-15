В Иркутске и ряде городов региона уже стартовали запланированные отключения воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Практически во всей Иркутской области завершился отопительный сезон 2022-2023. Исключением стал лишь Катангский район, где батареи все еще спасают сибиряков от холода. Однако работы на сетях не заканчиваются ни зимой, ни летом. В теплое время года специалисты традиционно проводят профилактические работы и, где это необходимо, ремонт. В связи с этим наступает уже привычный, но всеми ненавистный, период тазиков и кипятильников. 15 июня представители министерства жилищной политики и энергетики Приангарья вышли в прямой эфир в соцсетях, чтобы ответить на главные вопросы жителей региона об отключении горячей воды в Иркутске в 2023 году.

Отключение горячей воды в Иркутске 2023: график, причины

1. Зачем летом отключают горячую воду?

Одно из самых распространенных обращений к специалистам касалось причин ежегодных неудобств. Одна из пользовательниц сети сформулировала вопрос так:

«Когда в 21-м веке перестанут летом отключать в домах горячую воду?»

- Пока есть необходимость в ремонте тепловых сетей, будут продолжаться отключения горячего водоснабжения, - ответила заместитель руководителя Службы государственного жилищного и строительного надзора Анастасия Киселева. - Нужно сделать акцент на том, что все плановые отключения должны согласоваться с органами местного самоуправления, и потребители о таких отключения должны информироваться заблаговременно.

Спикера поддержал и ее коллега - начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Барнаков.

- В соответствии с требованиями законодательства в межотопительный период отключение горячего водоснабжения не должно превышать 14-ти календарных дней, добавил сотрудник регионального минжила. - То есть две недели дается ресурсоснабжающей организации, управляющей компании на организацию работ по ремонту. В любом случае это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойное водо- и теплоснабжение на весь оставшийся период.

2. Почему сети ремонтируются ежегодно, но проблемы остаются?

Также сибиряки посетовали из-за того, что «купаться» в тазах приходится долго, а проблемы с водоснабжением, мол, все равно остаются.

- Ежегодно в рамках подготовки к зиме проводятся ремонтные кампании, но их недостаточно, - прокомментировал Александр Барнаков. - Мы это признаем. Каждый год должно быть заменено около 4-5% инженерных сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Но исходя из возможностей ресурсоснабжающих организаций, из бюджетов, мы этого показателя не достигаем. В рамках поручения правительства России было сформировано так называемое «Инфраструктурное меню» для приведения инженерных сетей в нормативное состояние. Наш регион в этом проекте активно участвует. С 2022 года в Иркутскую область было привлечено около 11,7 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. На эти деньги будут проводится работы, связанные с реконструкцией и строительством инженерной инфраструктуры. >…< Мы со своей стороны в рамках ежегодной подготовки к зиме за счет средств всех источников финансирования, в том числе местных, региональных и федерального бюджетов, тратим порядка 5 млрд. И эту цифру мы стараемся увеличивать. Если в прошлом году за счет областных средств была выделена субсидия в 700 млн рублей, то в этом году ее объем составил более миллиарда. И мы дальше будем продолжать эту работу.

3. Почему об отключениях не предупреждают заранее?

Еще одной темой для обсуждения стало неожиданное для жильцов отключение горячей воды в Иркутске 2023 или других городах, то есть зачастую многие горожане даже не в курсе, что в их районе запланированы профилактические работы. Кто за это в ответе? С таким вопросом обратилась еще одна жительница Приангарья.

«Не повесили объявление об отключении горячей воды. Пришла домой, и ее уже нет. Не страшно, но неприятно, что не предупредили заранее».

- В обязанности ресурсоснабжающих организаций входит оповещение потребителей заблаговременно, а именно – за 10 рабочих дней до запланированного отключения водоснабжения. Административного наказания в отношении УК не существует. В данном случае вы можете обратиться в надзорные органы для принятия мер в адрес управляющей компании и проведения профилактических мероприятий, - рекомендует начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики региона.

4. Где узнать об отключениях заблаговременно?

И это еще не все вопросы, связанные с отключением горячей воды в Иркутске 2023 и по области.

«Почему не придумали СМС-оповещение, как у МЧС? Почему с отключением воды так нельзя сделать?», - поинтересовался зритель прямого эфира.

- Информирование населения о запланированных отключениях осуществляется через электронные СМИ, на сайтах органов местного самоуправления, на сайтах ресурсоснабжающих организаций, - говорит Анастасия Киселева. - С 2021 года оповещение потребителей заблаговременно происходит через личные кабинеты портала Госуслуг. Некоторые УК даже звонят потребителям. К сожалению, система СМС-оповещений – это право ресурсоснабжающих организаций, а не обязанность. Это зависит от ее технических возможностей.

5. Когда можно сделать перерасчет за услуги ЖКХ?

«Как лето, так надо открывать горячий кран и ждать минут 5-10, а иногда и 15, чтобы вода до пятого этажа добежала. Утром и вечером всегда такая ситуация,» - пожаловалась жительница Усолья-Сибирского. Заместитель руководителя Службы государственного жилищного и строительного надзора Анастасия Киселева порекомендовала женщине вернуть деньги за некачественные услуги.

- Насколько мне известно, сейчас в Усолье-Сибирском проведены технические испытания тепловых сетей, выявлены порывы и неисправности. Разрабатывается программа мероприятий по восстановлению неисправных участков. В настоящее время горячее водоснабжение запущено по одному трубопроводу, снижены параметры, в связи с чем потребителям коммунальная услуга оказывается ненадлежащего качества. Как только будет проведен ремонт, будет восстановлено качество горячего водоснабжения. Вы как потребитель имеете право на перерасчет коммунальных услуг. Обратитесь в управляющую организацию.

Также публикуем график отключения горячей воды в Иркутске 2023.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ ЛЕТОМ 2023 ГОДА

С 17 по 30 мая горячую воду отключат в Ленинском округе.

С 22 мая по 2 июня горячей воды не будет по адресам от Ново-Иркутской ТЭЦ в районе Синюшиной горы, в центральной части города и в сторону микрорайона Топкинский.

С 13 по 23 июня временные неудобства ждут жителей Университетского, Первомайского, Глазково и Студгородка.

С 3 по 14 июля ремонт и профилактические работы пройдут в Юбилейном, Приморском, Ершовском, Зеленом береге, поселке Энергетиков, Академгородке, на Верхней Набережной, в микрорайонах Байкальском, Нижней Лисихе, Солнечном, вдоль улицы Ширямова до аэропорта, а также от бывшего ИВВАИУ до улиц Можайского, Летчиков, Дорожной.

С 24 июля по 4 августа горячей воды не будет на бульваре Постышева, от улицы Коммунистической до бывшего городка ИВВАИУ и от улицы 1-й Советской до улицы Станиславского.

Более подробную информацию и предупреждения о запланированных отключениях смотрите на сайте и в соцсетях «Иркутскэнергосбыта».

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