Удастся ли нам позагорать? Иркутские синоптики дали неожиданный прогноз на выходные 17-18 июня

Какой будет погода в субботу и воскресенье? Рассказываем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске и других городах Приангарья едва закончили ликвидировать последствия шквалистого ветра, валившего своей силой деревья, а сибиряки уже ждут улучшения погоды. Удастся ли позагорать и выехать на природу в предстоящие выходные? Синоптики готовы обрадовать прогнозом.

В пятницу, 16 июня, по улицам все еще гуляет ветер. Его порывы достигают 12-14 м/с. Зато термометр не подведет – днем воздух прогреется до +21…+23 градусов в Иркутске и до +25 местами по региону. Ни гроз, ни дождей не ожидается.

В субботу, 17 июня, будет облачно, но в столице Приангарья – без осадков. Также будут сохраняться порывы ветра до 14 м/с, но вместе с ними установится жара +22…+27 градусов. Однако садоводов и огородников предупреждают – ночью в некоторые районы Иркутской области придут заморозки до – 2 градусов.

В воскресенье картина практически не изменится. Однако могут нагрянут дожди, но и те надолго не задержатся. Как сообщают метеорологи, ночью местами по региону ожидается усиление ветра до 15 м/с, а столбик термометра покажет +5…+10 градусов. Днем же вновь ударит жара до +27 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о главных вопросах иркутян об отключении горячей воды. Даем ответы ЗДЕСЬ.

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