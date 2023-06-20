«Носился по огородам и отбирал корм у собак»: в Ангарске неделю ловили сбежавшую мартышку по кличке Мартин

Все эти дни хозяйка Мартина не находила себе покоя, плакала и переживала за питомца. Фото:предоставлено героями публикации

«Пропала обезьяна! Нашедшему – вознаграждение». Листовки с таким текстом неделю назад появились в одном из районов Ангарска, вблизи реки Китой. И, оказалось, что это… не шутка. Домашнюю зеленую мартышку (небольшой примат из семейства мартышковых, свое название она получила из-за золотистого меха, которое при определенном освещении приобретает зеленоватый оттенок – прим. Редакции) по кличке Мартин действительно искали больше недели.

Испугался звука моторной лодки

- Мы приобрели Мартина у прежних владельцев месяц назад, - рассказывает ангарчанка Ольга Токмакова, новая хозяйка Мартина. – В той семье он прожил пять лет. Его воспитывал мужчина, любил. Но хозяину пришлось уехать, а его мать из-за возраста не могла ухаживать за животным. Тем более, таким экзотичным и особенным. Обезьяна – даже не кошка и собака. Поэтому мы забрали его к себе.

Опыт ухода за экзотическими животными у ангарчанки уже был. Несколько лет назад Ольга содержала приматов. Семья Токмаковых сразу полюбила нового друга. Мартину выделили даже отдельную комнату для игр. Сибирячка с заботой готовила мартышке кашу и угощала фруктами. Как рассказывает женщина, первое время Мартин тяжело переживал разлуку со старыми хозяевами, но постепенно начал адаптироваться, привыкать. А совсем недавно Мартин сбежал…

- 11 июня мы с семьей поехали загорать на реку. Мартина взяли с собой, привязали его к дереву. Он сидел в тени, ел листья, - рассказывает Ольга. – Неожиданно раздался звук моторной лодки. Он испугался, отстегнул карабин и бросился в сторону леса. Мы даже опомниться не успели, а его след простыл!

Ангарчане бросились на поиски друга: обошли территорию, начали опрашивать отдыхающих. Но тщетно! Мартина никто не видел. Токмаковы отправились домой, чтобы распечатать объявления и связаться со старыми владельцами мартышки. Бывший хозяин Мартина посоветовал Ольге вернуться на место отдыха. Мол, скорее всего, обезьянка вернется туда, откуда убежала.

Токмаковы каждый день возвращались в лес, прочесывали берег реки в поисках Мартина. Фото:предоставлено героями публикации

- Пока мы ехали обратно к лесу, нам позвонила женщина, которая отдыхала на берегу и сказала, что Мартин действительно вернулся. Они пытались его поймать, но он испугался и снова бросился наутек, - рассказывает Ольга. – До конца дня мы искали его по лесу, звали, клеили объявления. В итоге остались ночевать в лесу. Но он так и не вернулся…

Питался листьями и травой

Ольга признается, все эти дни она не находила себе покоя, плакала и переживала за питомца. К тому же погода в те дни выдалась не самой ясной – несколько раз ночами гулял сильный ветер, шел ливень. Токмаковы каждый день возвращались в лес, прочесывали берег реки.

- Периодически нам звонили люди, и говорили о том, что видели Мартина, но поймать его не могли. Мы тут же мчались к указанному месту, но его там уже не было, - рассказывает Ольга. – Оказалось, что он ушел уже в сторону садоводств, бегал там по заборам и огородам…

Три дня назад раздался долгожданный звонок от незнакомца – Мартина удалось поймать!

- Оказалось, что он убежал в сторону другого садоводства. Оно расположено на расстоянии 4-5 автобусных остановок от места, где мы были, - рассказывает Ольга. - Я даже не думала, что Мартин будет находиться в той стороне. Его обнаружил мужчина – хозяин одного из коттеджей. Он увидел по камерам видеонаблюдения, что по его участку бегает… мартышка. Сначала решил, что сошел с ума (смеется), а потом бросился за беглецом. Ему удалось поймать Мартина за хвост и спрятать в гараже до нашего приезда.

За неделю, что Мартин был в бегах, он изрядно истощал. Скорее всего, животное питалось исключительно травой и листьями деревьев. Как выяснила Ольга, по тем же рассказам очевидцев, иногда ему удавалось украсть еду у собак или взять продукты, которыми его подкармливали жители садоводств.

- Мартин отсыпался почти сутки после пережитого. Видно, что на воле ему понравилось, но в то же время он сильно испугался, что остался один. Он стал более ласковый, тянется теперь к нам постоянно и показывает, что чувствует вину за свой побег, - рассказывает Ольга. – К счастью, все обошлось! У него нет ни травм, ни ран, ни укусов клещей. Теперь мы знаем, что он боится резких звуков, и больше никогда не будем брать его туда, где он может чувствовать себя некомфортно.

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