Гендер-пати с национальным колоритом: семья из Бурятии узнала пол будущего ребенка, разбив хребтовую кость

Разбивание хребтовой кости является в Бурятии видом национального спорта. Фото предоставлено героями публикации.

- Мы долго рассматривали идеи для гендер-пати. Тортики, фейерверки, шары, хлопушки – все это уже стало банальным. Мы решили привнести в праздник что-то свое, - рассказывает 27-летний Бавасан Митапов из Улан-Удэ. В январе он и его девушка Анастасия узнали, что через несколько месяцев станут родителями. Узнать пол первенца решили согласно последним трендам – с помощью гендер-пати. Смысл этого праздника заключается в том, что до последнего момента пол малыша известен лишь врачу и организаторам торжества. Объявляют его в кругу близких людей различными способами. Неизменно одно: розовый цвет обозначает, что родится девочка, голубой – мальчик. При этом, для будущих мамы и папы это должно стать таким же сюрпризом, как и для гостей.

Семья из Бурятии решила добавить в столь важное событие национального колорита и устроила во дворе дома хэер шаалган, что с бурятского языка переводится как разбивание хребтовой кости. Эта народная забава с тысячелетней историей в солнечной республике давно стала видом национального спорта.

- Я предложил такой способ, потому что несколько лет занимаюсь разбиванием костей, был победителем районных соревнований, - продолжает рассказывать Бавасан. – Оставалось лишь придумать, из какого материала изготовить кость, ведь во время соревнований используют настоящие кости коров или лошадей. По задумке, при разбивании нашего «реквизита» должен был появиться цветной порошок.

Выход подсказали друзья – предложили обратиться к организаторам праздников. Сотрудники фирмы с подобной просьбой столкнулись впервые, но за дело взялись и создали копию хребтовой кости из фольги и глины.

- Я мечтал о сыне, жена - о дочке. Догадки строили с помощью старых примет: разглядывали форму живота, подмечали на что больше тянет - сладкое или соленое. И в последнее время все говорило о том, что мы ждем девочку.

Момент Х родственники Бавасана и Анастасии сняли на видео. Мужчина признался, что сломать муляж было практически так же сложно, как натуральный спортивный снаряд. Один удар и…показался розовый порошок. Предположения будущих родителей подтвердились!

- Конечно же, мы счастливы, - признается радостный отец. – Срок в конце сентября. Но до этого момента нас ждет еще одно событие – мы планируем официально стать мужем и женой!

Впереди у пары не только рождение ребенка, но и свадьба. Фото предоставлено героями публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боец СВО из Забайкалья сыграл свадьбу в стиле триколор, украсив праздник в цветах российского флага. (подробности)

Стажер ГИБДД насмерть сбил пешехода в Иркутской области. (подробности)

«Привезли на усыпление, но рука не поднялась»: как ветеринар из Иркутска приютил тигрового питона. (подробности)