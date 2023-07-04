«Не харкайте на нее, бейте!». В Улан-Удэ подростки устроили расправу над сверстницей и сняли это на камеру

Причина конфликта между подростками неизвестна. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Бурятии пользователи социальных сетей обсуждают минутный видеоролик, который накануне появился в сети. На кадрах минимум шестеро подростков, среди которых как мальчики, так и девочки. Они устроили расправу для своей сверстницы. Одна из девушек рьяно таскает пострадавшую по земле за волосы, пинает ее по голове и телу. Издевательства сопровождаются нецензурной бранью. А само видео снимал кто-то из ребят. Причина конфликта между подростками неизвестна.

- Не харкайте на нее, бейте! – кричит один из участников потасовки.

Случившимся уже заинтересовались сотрудники прокуратуры.

- Следователи организовали проверку сведений, размещенных в социальных сетях, о нанесении телесных повреждений девушке-подростку в микрорайоне Шишковка г. Улан-Удэ, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в ходе работы будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики на предмет соблюдения требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них.

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