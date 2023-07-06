Фото: пресс-служба ГИБДД по Иркутской области

В Иркутской области складывается сложная обстановка из-за непогоды. В регионе идут обильные дожди, из-за которых реки выходят из берегов. Последствия ливней в Иркутской области 6 июля 2023 года уже зафиксированы в ряде населенных пунктов.

Последствия ливней в Иркутской области 6 июля 2023

Так, непростая ситуация сложилась в Слюдянском районе. Там за сутки, по сообщению МЧС региона, выпало 116 мм осадков. В Байкальске из-за паводка был введен режим ЧС. Жителей города попросили запастись водой и приготовить все необходимое на случай эвакуации.

В МЧС рассказали, что уровень воды в реке Солзан в районе города Байкальска составляет 341 сантиметр при критической отметке 400 сантиметров, в реке Снежной в районе села Выдрино — 336 сантиметров при критических 390 сантиметрах, в реке Слюдянке в районе города Слюдянка — 250 сантиметров при критических 290 сантиметрах.

Уже известно, что в Байкальске подтоплено 14 участков и шесть жилых домов. Адресную помощь пострадавшим оказывают спасатели.

В Байкальске также принято решение закрыть движение через реку Харлахта. Сотрудники ГИБДД просят жителей области выбирать объездные маршруты.

Ливни прошли и в Черемховском районе Иркутской области, где поднявшаяся река частично разрушила мост у села Онот. Также в районе подмыто два участка дороги общего пользования.

По сообщению МЧС, в южном Прибайкалье образовались условия для схода селей. В поселке Раздолье Усольского района подтоплены 22 участка и две улицы, а также три участка в СНТ "Ясная поляна" в Ангарске. Река Китой поднялась на 307 см, критическое значение - 280 см.

- На место направлены два автобуса для эвакуации жителей, - заключили в МЧС.

В Иркутске также идут дожди. По сообщению синоптиков, в городе будет облачно и ветрено.

Таковы последствия ливней в Иркутской области 6 июля 2023 года, по данным ведомств и местных властей.