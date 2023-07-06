«Жаба!»: блогер из Ангарска отсудила компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях

В соцсетях 35-летнюю Ольгу Соло оскорбила знакомая, с которой у них произошла ссора. Фото предоставлено героиней публикации.

«Эта женщина жаба все никак не успокоится!» - подобные оскорбления больше года назад в свой адрес получила блогер Ольга Соло, известная в Ангарске под ником «skidki_mania». Травлю на странице в запрещенной в России соцсети устроила жительница того же города. Конфликт между женщинами вспыхнул из-за отзыва Ольги об оказанной мастером процедуре – перманентном макияже бровей. Она поделилась с подписчиками, их у сибирячки 10,5 тысяч, что результат ее разочаровал, поэтому она решила выбрать другого специалиста.

- Как правило, так называемые разговорные сторис, я сопровождаю напечатанным текстом, - рассказала в беседе с КП-Иркутск блогер. – И так вышло, что имя мастера Т9 автоматически заменил на матерное слово. Я этого не заметила и опубликовала в сеть, что ее тоже задело.

По словам Ольги, в течение суток бьюти-мастер выкладывала в личный аккаунт фотографии обидчицы, называя ее «жабой» и «халявщицей». В этом ее поддерживали подписчики, которые также не стеснялись в выражениях.

- На следующее утро после случившегося я сделала скриншоты всех этих сторис и отправилась в полицию, писать заявление, - продолжает рассказывать 35-летняя Ольга Соло. – Также я обратилась в прокуратуру Ангарска.

Один из скриншотов, который помог Ольге в суде.

Довести дело до суда сибирячке помог юрист. Сторона истца запросила в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей с условием публичных извинений в эфире местного телеканала. В результате Фемида встала на сторону блогера, но удовлетворила требования частично: за публичный хейт в сети ответчицу обязали выплатить 50 тысяч рублей, а также возместить издержки.

- За год на услуги юриста я потратила около 100 тысяч рублей. Я рада решению суда, однако ставить точку пока рано. Решение еще не вступило в законную силу. Это значит, что ответчик может подать апелляцию и разбирательства продолжатся, - заключает собеседница КП-Иркутск.

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