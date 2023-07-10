Что произошло в Иркутске в ночь на 10 июля: последние новости Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя месяц после исчезновения 1,5-годовалой девочки из Иркутска волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков. К сожалению, девочку нашли погибшей. Информацию о гибели ребенка подтвердили и в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, уровень воды в Тулуне поднялся до 824 сантиметров. При этом критическим показателем является 750 сантиметров. Сейчас работы ведет специальная группировка МЧС. В частности, откачивают воду из реки Желгайчик, впадающей в Ию.

Из-за смертельного ДТП с участием автобуса, направлявшегося по рейсу Красноярск-Братск, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональный следком. Как уточнили в ведомстве, расследование начато по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по ссылке.