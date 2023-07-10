Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2023 23:07

Что произошло в Иркутске в ночь на 10 июля: последние новости

В Тулуне Иркутской области уровень воды поднялся до 824 см
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 10 июля: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 10 июля: последние новости

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя месяц после исчезновения 1,5-годовалой девочки из Иркутска волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков. К сожалению, девочку нашли погибшей. Информацию о гибели ребенка подтвердили и в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, уровень воды в Тулуне поднялся до 824 сантиметров. При этом критическим показателем является 750 сантиметров. Сейчас работы ведет специальная группировка МЧС. В частности, откачивают воду из реки Желгайчик, впадающей в Ию.

Из-за смертельного ДТП с участием автобуса, направлявшегося по рейсу Красноярск-Братск, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональный следком. Как уточнили в ведомстве, расследование начато по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по ссылке.

КАРТИНА ДНЯ