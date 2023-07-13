Дротик проткнул глаз. В Бурятии врачи вернули зрение девочке, пострадавшей от игры в дартс

Дети играли в дартс и острый наконечный дротика случайно попал девочке в правый глаз. Фото: ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

В Бурятии врачи помогли вернуть зрение девочке, которая получила тяжелую травму во время игры в дартс. Этот случай произошел в Закаменском районе три года назад. Когда дети играли в дартс, острый наконечный дротика случайно попал девочке в правый глаз. Ребенка срочно госпитализировали в офтальмологическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Врачи поставили диагноз – тяжелое ранение глаза с повреждением хрусталика.

Лечение проводилось в несколько этапов. Сначала специалисты произвели удаление травматической катаракты и противовоспалительную терапию. Затем девочку начали готовить к имплантации искусственной линзы.

- Врачи-офтальмологи провели имплантацию мягкой интраокулярной линзы в правый глаз. Послеоперационный период протекает без осложнений, - рассказали в Детской республиканской клинической больнице.

Известно, что на сегодняшний день зрение у девочки значительно улучшилось. Врачи ставят благоприятный прогноз.

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