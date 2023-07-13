«Было страшно, но больше всего боялся не успеть». 14-летний школьник спас тонущего в озере ребенка

Жаргал бросил удочку и побежал на помощь. Фото: из личного архива героя публикации

Семиклассник из Бурятии совершил героический поступок. 14-летний Жаргал Батуев спас тонущего в озере 7-летнего ребенка.

Шел на рыбалку, а стал героем

Все случилось недалеко от села Гарам в Еравнинском районе. В пятницу, 7 июля, Жаргал вместе с друзьями на велосипедах отправился на одно из местных озер, чтобы порыбачить.

- Я давно увлекаюсь ловлей. А это озеро – излюбленное место для рыбаков. Хожу туда практически каждый день, ловлю мелкую рыбешку, - рассказывает Жаргал Батуев. – В тот день мы с друзьями как обычно приехали на наше место, забросили удочки и стали ждать…

И вдруг подросток заметил, что в озере тонет ребенок. Он резко уходил по воду, снова всплывал, захлебывался и кричал. Не размышляя ни секунды, Жаргал бросил удочку и побежал на помощь.

- Звать взрослых, которые рыбачили неподалеку, времени не было, - признается Жаргал. – Я боялся, что просто не успею добежать до них и сообщить о случившемся. Поэтому решил спасать сам. Тем более плаваю я хорошо. Мальчик находился примерно на расстоянии 10 метров от берега. Но там довольно глубоко: до дна метра три, а, может, даже больше. Было страшно, но сильнее боялся за него…

Семиклассник добрался до тонущего. В панике мальчишка хватался за Жаргала и чуть не утащил за собой на дно. Но юный герой твердо скомандовал, чтобы тот успокоился, схватил его одной рукой, а другой принялся грести в сторону берега.

Любит помогать людям и животным

Когда оба выбрались на сушу, к ним подбежали друзья Жаргала и бабушка спасенного мальчика. Оказалось, что женщина также неподалеку ловила рыбу, пока внук резвился в воде и нырял. Увлекшись, она не заметила, что мальчик оказался в опасности.

- Женщина поблагодарила меня за спасение внука. Конечно, она очень испугалась, когда увидела, что произошло. А сам мальчишка сказал, что я теперь его лучший друг, - улыбается Жаргал. – Затем она закутала его в полотенце и увела с места. Чувствовал он себя хорошо.

Родители юного героя очень гордятся поступком сына. Фото: из личного архива героя публикации

О случившемся юный герой вечером рассказал родителям.

- Конечно, мы очень сильно разволновались, - признается мама Жаргала Дыжидма Батуева. – Ведь это опасно, неизвестно, чем могло все закончиться. Но мы очень гордимся поступком сына!

О подвиге семиклассника рассказали в местных социальных сетях. Жители Еравнинского района оценили его смелость и поблагодарили родителей за достойное воспитание.

О будущей профессии Жаргал еще пока не задумывался. Но поскольку он любит помогать животным, возможно, станет ветеринаром.

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