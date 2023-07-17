Избили битой и отрезали палец. В Иркутске задержали четырех человек, похитивших мужчину

Выяснилось, что ранее сообщники аналогичным способом уже похищали другого человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске сотрудники полиции задержали четырех человек, которых подозревают в похищении человека и нанесении ему травм.

Как установили правоохранители, 13 июля трое парней и девушка силой посадили иркутянина в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Мужчину длительное время удерживали силой, наносили ему различные удары металлическими ключами, битой, кастетом по голове и телу. А после этого отрезали палец на руке. Свои преступления они снимали на видео. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что та же группировка ранее аналогичным способом уже похищала другого человека. Известно, что возраст сообщников составляет от 17 до 21 года.

- С задержанными работают следователи Следственного комитета. Им предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой применения насилия, предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений», - рассказали в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД по Иркутской области.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на 2 месяца.

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